Torre Baró, el nucli de Barcelona on tenir un comptador de llum encara és una excepció

El cas particular de Torre Baró

Un edifici de Torre Baró. Foto: Adrià Costa

Un pla sorgit arran dels talls de llum

Veïns que han fet el canvi i eines pendents

Connexions elèctriques en un carrer de Torre Baró. Foto: Adrià Costa

"Jo ho he fet tot per intentar tenir la llum com qualsevol persona normal. Però no hi ha manera. He d'anar tirant amb endolls i cables penjant per la casa.", diu Alba Gómez. És veïna d'una de les cases precàries de la zona alta del barri de, a Barcelona. Viu amb la llum punxada, en el seu cas, a la força. La seva situació d'irregularitat administrativa -li falten sis mesos per complir els tres anys d'arrelament, sent originària de Colòmbia- li està fent impossiblecom els que l'Ajuntament de Barcelona intenta estendre ara al seu barri.Viure enganxada al servei elèctric de manera no regularitzada és una situació que, malgrat que no es va predicant pel carrer, comparteixen. Alba Gómez defensa la feina municipal i confia que aviat es trobi una fórmula per regularitzar el servei a casa seva. Una part important del veïnat, però, encara no s'atreveix a fer el mateix pas que ella i recela de l'administració.Mentrestant,de la zona alta de Torre Baró. L'Ajuntament fa sis mesos que ha desplegat un servei d'acompanyament als veïns, però els canvis van a poc a poc i els entrebancs es multipliquen. A les reticències dels habitants d'aquest nucli de Nou Barris se suma la situació de bloqueig d'una eina coneguda com a comptadors socials. Aquest sistema, acordat per la Generalitat i Endesa fa un any i mig, havia de facilitar que les famílies sense recursos tinguin accés a la llum de manera segura. Tanmateix, un any i mig després, el seu desplegament continua encallat Segons dades municipals, a l'abril els serveis territorials tenien detectades 165 famílies vivint-hi a la zona i només 41 tenien el servei regularitzat. Mig any més tard, l'actualització facilitada amostra que les noves batudes porta a porta al barri han clarificat que hi ha almenys. Tanmateix, només, mantenint la proporció inicial. Així, en aquests mesos de gestions municipals, 35 persones s'han mostrat favorables a canviar la seva situació i normalitzar el servei de llum a casa. De moment, només unes poques d'aquestes ja tenen el nou comptador en marxa. Per contra, 73 persones han rebutjat la proposta municipal i han decidit seguir a la seva.Els principals motius pels quals la gent evita adherir-se al programa municipal éso el fet queque han estat arrossegant durant anys, explica José Cacho com a portaveu de l'Associació de Veïnes i Veïns de Torre Baró. El seu plantejament recorda que les decisions polítiques i normatives "moltes vegades desconeixen la realitat del barri", apunta, mentre camina per aquesta munió de cases afilerades de manera irregular en el naixement del Parc de Collserola. Així, s'aplega el desencís de la comunitat respecte a una política que senten llunyana i la desconfiança vinculada a la vulnerabilitat., segons dades de l'Ajuntament.Cacho i altres veïns coincideixen a assenyalar la influència de l'espontaneïtat històrica en l'organització de les edificacions. Algunes cases són de construcció pròpia -paguen IBI, però no es poden vendre ni llogar- i d'altres es van compartimentar. El que era una sola finca es podia partir en. Ara, s'intenta canviar una dinàmica enquistada en els marges de la Barcelona menys protocolària.Després que elss'intensifiquessin durant mesos a Torre Baró, a principis de 2021, les queixes es van multiplicar ies va avenir a implantar un canvi.en què es registraven les incidències, es va soterrar la línia elèctrica i es van retirar el gruix de les connexions de les antigues línies aèries, detallen des de la companyia. El nou sistema va començar a funcionar el novembre de l'any passat. Tot plegat va suposar una inversió d'entre 250.000 i 300.000 euros per a l'empresa.La cara B del pla, però, és que els canvis duts a terme per la companyia havien d'implicar també la desconnexió de l'entramat aeri de cables entre pals elèctrics de fusta. Aquesta via, però, és justament la que sustenta la immensa majoria de les cases enganxades a la llum. Per això,de manera automàtica. Per això, ara l'Ajuntament intenta ordenar un sistema elèctric i social entortolligat.Els treballadors municipals van ser capaços de confirmar durant aquest any. Però el nombre real podria ser molt més gran, ja que en molts casos no s'ha facilitat la comprovació de la instal·lació. La companyia alerta que aquest mode de frau elèctric suposa un perill per a la salut. Mentrestant, entitats socials com l'(APE) recorden que aquesta és la solució que els queda a les famílies que no tenen accés a un dret bàsic com la llum i insisteixen que la figura dels comptadors socials, compromesa per conveni, no s'està desplegant com tocaria.Mentrestant, Torre Baró fa encaixar diferent realitats. Hi ha casos com el d'Aroa Romero, que viu a una la casa més elevada de la finca també habita Alba Gómez. Ella havia viscut històricament enganxada a la corrent. Era el més normal en un entorn veïnal de pactes informals. Ella s'ha acollit al programa municipal i ja té el comptador en marxa. ", s'han encarregat de tot i la diferència és que", comenta. Un altre cas és el d'Antonio Duarte, que viu en un edificació de dues llars. En el seu cas, també s'ha adherit al pla de l'Ajuntament.Tanmateix, en no ser considerat família en situació d'exclusió residencial, s'ha hagut de costejar ell la instal·lació., diu. Malgrat l'esforç econòmic, agraeix la feina dels treballadors municipals. "El més difícil és saber quins tràmits has de fer, perquè aquí tot és molt particular i això ens ho han fet tot ells", reconeix aquest veí històric del barri.Aquests veïns formen part de la minoria que ja han enfilat el camí de la regularització. Des de l'Ajuntament, però, esperen ara que la bona crítica afavoreixi una mena d'efecte crida i es vegi que no es pren cap represàlia contra els veïns, tinguessin el sistema elèctric que tinguessin històricament. La regidora d'Habitatge,, en declaracions a aquest diari, posa el focus ara en l'altre gran problema pendent: els casos de famílies vulnerables que necessiten un comptador social perquè viuen ocupant o en alguna situació informal que no els permet fer els tràmits habituals.i que donaria resposta a la situació de moltes famílies de Torre Baró i altres barris", resumeix la representant dels comuns, en referència a l'eina acordada per la Generalitat i Endesa . Aquesta fórmula, però, fa temps que no es desencalla. Sense exposició pública,, el Govern el va acceptar i els treballadors municipals el consideren un sense-sentit. Des de llavors, el que havia de ser una eina bàsica per al dret a la llum dels més vulnerables ha quedat en suspens.Mentrestant, veïnes com Alba Gómez continuen esperant poder viure sense estar connectades a una xarxa aliena. "No m'importa que ho expliquis perquè ja ho sap tothom iNomés vull tenir llum", resumeix.

