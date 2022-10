Esperanza Aguirre, exculpada pel cas «Púnica»

El jutge de l'Audiència Nacional Manuel García Castelló ha acordat aquest divendres aixecar les imputacions que pesaven sobre l'expresidenta madrilenya Esperanza Aguirre i el seu successor Ignacio González pel cas "Púnica", entorn la presumpta "caixa b" del PP de Madrid, amb què s'haurien finançat parcialment les campanyes electorals per les autonòmiques del 2007 i 2011, i les generals de 2008. En canvi, l'exconseller Francisco Granados sí que ha estat processat.

D'aquesta manera, el titular del Jutjat Central d'Instrucció Número 6 s'ha alineat amb la Fiscalia, que va demanar exculpar Aguirre en no apreciar indicis que fos "coneixedora" de les actuacions de la trama. Tampoc a González perquè, tot i que Anticorrupció va veure indicis que hauria comès un delicte electoral a les eleccions autonòmiques del 2007, ja hauria prescrit.

Des del 2014, l'Audiència Nacional investigava aquesta peça. Ara, García Castellón ha indicat que els fets relatius als comicis del 2007 i 2008 haurien prescrit, però veu indicis de delicte en els del 2011, tot precisant que, encara que el compte electoral va registrar uns costos de 2.986.624 euros que van ser declarats davant la Cambra de Comptes, els costos totals per al PP de Madrid van augmentar fins a un total de 6.878.275,04 euros.

El jutge sí que ha processat vuit persones per aquests fets: Granados i l'exgerent del PP de Madrid Beltrán Gutiérrez, als quals situa com a màxims responsables, així com Alexandre de Pedro, Borja Sarasola, Diego Mora, Francisco Lobo, Isabel Gallego, José Martínez Nicolás i les empreses EICO Reputación Management i Madiva Editorial i Publicidad. El jutja assenyala possibles delictes electorals, prevaricació administrativa, malversació de cabals públics, frau en la contractació, tràfic d'influències, falsificació i suborn.





Aguirre no en sabia res

El jutge García Castellón ha apuntat que, en el cas d'Esperanza Aguirre, "". Com a mínim, més enllà dels de les eleccions autonòmiques del 2007 i del 2011, jaEl magistrat, però, ha fet al·lusió a una conversa mantinguda entre Aguirre i González en què es podria "revelar que aquesta podia, que s'havia sobrepassat el límit de la despesa electoral". Tot i això, creu que aquesta xerrada també "demostra que". García Castellón deixa clar que, tot i que això podria plantejar si es va situar en el que s'anomena "", no es pot afirmar aquesta qüestió sense indicis per sostenir una acusació contra l'exdirigent popular.Tanmateix, s'han arxivat les causes contra un total 71 imputats, entre ells Aguirre, González, els exconsellers Manuel Lamela, Lucía Figar, Salvador Victoria i Juan José Güemes. També contra els empresaris Juan Miguel Villar Mir i Javier López Madrid. Així mateix, l'instructor ha rebutjat la petició de l'acusació exercida peld'investigar el PP en relació amb aquests fets.



