Aquesta és la raó per la qual Putin viatja amb un bany portàtil

Per a molts és conegudadel president de la Federació Russa,i la privacitat. De Putin mai se sap del cert on resideix ni la totalitat de cases que té en propietat. Ben poca cosa es coneix, també, de lesque ha tingut, a banda de la mare de les seves filles. I precisament sobre la seva descendència només se'n coneixen dues filles, però hi ha veus que han apuntat que en podria tenir moltes més.El que potser no era tan conegut per al públic general és que el seu deliri per la intimitat arriba al punt en què, quan viatja,. I, sense quedar-se satisfets amb això, netegen, fins i tot, les instal·lacions i els conductes del lavabo.Ho ha explicat el diari anglès The Mirror, que alhora també es fa ressò d'una informació publicada per la revista francesa Paris Match. Segons ambdós rotatius, aquesta curiosa pràctica es va dur a terme almenys quan Putin va visitar França el maig de l'any 2017, o a l'Aràbia Saudita, el 2019.Els i les periodistes d'aquests mitjans de comunicació han apuntat que un possible motiu que explicaria la paranoia del president rus és que. En cas de fer-ho, els seus enemics podrien saber coses del seu estat de salut, com ara si està malalt o pren alguna mena de medicació. Totes elles, informacions que es pagarien molt cares. L'ha fet sorgir molts rumors, com ara el que va escampar un exagent del KGB (antiga nomenclatura del servei d'intel·ligència rus), que assegurava que el president rus, de 70 anys, tenia Parkinson i demència.Un altre mitjà d'informació, la, ha anat més enllà. La periodista Farida Rustamova ha apuntat que la seva font, "un vell conegut de Putin", li ha afirmat que la seva guàrdia personal no només recull les seves deposicions quan és a l'estranger, també quan es mou per Rússia. De fet, ha relatat que a vegades fora de la Federació consideren que no n'hi ha prou amb recollir les restes i per això s'enduen un. La font de Rustamova, ha expressat la periodista, li ha assegurat que aquesta pràctica "ha existit durant anys, pràcticament des que va començar a governar".El mitjà anglès també ha detallat que si Putin beu d'una tassa que no sigui la seva -quelcom que intenta evitar portant els seus propis estris- els seus guàrdies la netegen "a fons" i eliminen "tots els rastres". En cas que això no sigui possible, s'asseguren que ningú se l'emporti. De la mateixa manera, es controlen les seves empremtes dactilars en cas que toqui alguna cosa. Rusmanova ha precisat que

