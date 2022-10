Vídeo | Ecologistes llancen sopa de tomàquet sobre «Els Gira-sols» de van Gogh a l'Art Gallery de Londres

Protesters from the Just Stop Oil campaign group have thrown soup over #VincentvanGogh’s painting #Sunflowers at the National Gallery in #London. pic.twitter.com/Ml165RXc2y — NEXTA (@nexta_tv) October 14, 2022

🌻🥫 BREAKING: SOUP THROWN ON VAN GOGH’S ‘SUNFLOWERS’ 🥫🌻



🖼 Is art worth more than life? More than food? More than justice?



🛢 The cost of living crisis and climate crisis is driven by oil and gas.#FreeLouis #FreeJosh #CivilResistance #A22Network #JustStopOil #NoNewOil pic.twitter.com/18T2zSP2ws — Just Stop Oil ⚖️💀🛢 (@JustStop_Oil) October 14, 2022

Statement from the National Gallery pic.twitter.com/DuZhTbAvbH — National Gallery (@NationalGallery) October 14, 2022

Dues activistes han llençatde Vincent Van Gogh , del 1888. Ha passat poc després de les 11:00 del matí a la sala número 43 de lade Londres. Les dues noies formen part del grup ecologista Just Stop Oil i s'han decidit a fer aquest boicot per protestar contra l'increment del cost de la vida i amb l'objectiu d'exigir al govern britànic de Liz Truss que faci marxa enrere en els seus projectes de gas i petroli."Gràcies a l'escalada dels preus del gas, milions de famílies britàniques no podran permetre's escalfar una llauna de sopa aquest hivern". Just Stop Oil ha justificat així l'acció en el seu perfil de Twitter: "Més que el menjar? Més que la justícia? La crisi del cost de la vida i de la crisi climàtica estan impulsades pel petroli i el gas". Tot just després de llençar els pots de tomàquet Heinz,, d'on minuts més tard les han tret agents de policia.Poc després del succés, la National Gallery ha emès un comunicat en el qual ha explicat que la sala ha estat immediatament desallotjada" i ara "els investigadors analitzen l'escena". El museu també ha informat que

