L'Ajuntament de Barcelona reclama al Govern un «salt d'escala» en la política de drogues

L'de Catalunya aquest divendres, després de la Junta Local Seguretat de Ciutat Vella que s'ha celebrat a la seu del districte. Així ho han verbalitzat el tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle; el regidor de districte de Ciutat Vella, Jordi Rabassa, i la regidora de Salut i Cures, Gemma Tarafa: "El problema de les drogodependències és un, no de ciutat".Així, des del consistori barceloní exigeixenuna demanda que Batlle ha assegurat que ja ha fet al Departament d'Interior i, concretament, al conseller Joan Ignasi Elena. El tinent ha assegurat que mai com ara hi havia hagut una coordinació tan bona entre la Guàrdia Urbana de Barcelona (GUB) i els altres cossos policials i, tenint en compte que Ciutat Vella "i concretament el Raval" tenen un problema de seguretat, ha indicat que el barri necessita. A més, també ha mencionat la necessitat del poder legislatiu d'implicar-se perquè permeti al consistori afrontar i combatre la problemàtica de les drogues: "Necessitem l'esforç de tots plegats".La regidora de Salut ha indicat que el consum a la via pública "preocupa, i molt" al consistori perquè suposa un malestar "important" per als veïns, però també que repercuteix en un. En aquest sentit, Tarafa ha demanat al Govern, com els centres d'atenció i seguiment de drogues que actualment disposa la ciutat en tots els seus districtes i que fora de l'àrea metropolitana només se'n poden trobar a Lleida i Constantí. "Exigeixo el salt d'escala a la conselleria de Salut".Tarafa ha defensat eli ha remarcat que la ciutat no pot abordar aquesta problemàtica en solitari. De fet, la regidora ha anunciat que a partir de l'1 de novembre la ciutat disposarà, és a dir, aquelles persones que saluden qui s'està drogant a la via pública i l'acompanyen a la sala supervisada per evitar el consum al carrer.Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana de Barcelona handes de principis d'any i fins aquest divendres un total deal districte de Ciutat Vella, majoritàriament al barri del Raval, segons ha informat el regidor Rabassa. De fet, Batlle ha explicat que setmanalment se'n desmantellen aproximadament 10. A més, l'Ajuntament ha explicat que els agents hanvinculades amb delictes de salut pública per tràfic de droga en l'entorn dels domicilis detectats.De fet, la pressió policial que els Mossos i Guàrdia Urbana exerceixen sobre els immobles suposa quede la ciutat. Aquesta és una causa derivada de les investigacions policials realitzades els primers anys de floració dels narcopisos a Barcelona, el 2017 i 2018, en què els consumidors van optar per sortir dels pisos i desplaçar-se carrer. Actualment, segons ha indicat el tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, el fenomen dels narcopisos és "residual" al Raval.Actualment, els investigadors policials estan treballant sobre una desena de domicilis en què se sospita que hi ha activitat relacionada amb el tràfic de droga amb la judicialització de les investigacions. En les pròximes setmanes, el consistori ha informat que es duran a terme les intervencions policials per desmantellar els immobles afectats. Tal com han remarcat Rabassa, per dur a terme aquestes investigacions, els cossos policials tenen en compte totes lesdel districte.

