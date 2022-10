Carrer de la Palla 6, un local amb història visible

Un mural de la botiga Olokuti Gòtic de Barcelona Foto: Dani Cortijo

murals aparegudes i visibles en un local del Barri Gòtic. En concret al carrer de la palla número 6, a tocar de l’església del Pi. Olokuti Gòtic és un dels locals d'una xarxa establiments ecològics, bio de comerç just i local que s'ha caracteritzat entre altres coses per fer restauracions força respectuoses dels locals on s'ha anat implantant.i amb més moviment comercial de la ciutat, només entrar ens sorprendran uns murals profusament policromats amb estètica i tipografia modernista a dalt de les parets i una figura humana coronada per llorer a la romana estenent la mà i la mirada cap al cel.. Cercant en hemeroteques digitals vaig descobrir l’existència d’una important galeria al mateix carrer, la Galeria Lleonart, avui amb continuïtat al Carrer Aragó 230 però en contactar amb els propietaris em van comentar que hi havia diversos baixos en aquell mateix número i que ells ocupaven l’altre. Per tant, aquesta galeria i la botiga de pintures i lacats no eren el mateix negoci.. Són el record de l'antiga botiga de tèxtil japonès Nunoya, predecessora de l'actual negoci. La botiga de tèxtil japonès Nunoya segueix existint com a projecte, al carrer Aragó 230. Olokuti ha decidit deixar visible la història i la magnífica decoració dels seus projectes predecessors, donant lloc a una decoració eclèctica, original i misteriosa.esborrant tot el llegat dels predecessors primant el minimalisme i la practicitat. Espero i desitjo que el negoci duri molts anys i en cas que no sigui així el proper negoci que s’hi obri sigui dirigit per gent amb la mateixa sensibilitat per la història i el patrimoni de la nostra ciutat.

