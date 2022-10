El Zoo de Barcelona estrena aquest cap de setmana un escape room per «reduir fòbies»

🕷👀 T'atreveixes a descobrir un nou món?

Aquesta tardor gaudeix de la nova activitat d'#EscapeRoom a l'Espai Invertebrats, apte per a tota la família!🔍



🗓 Tots els caps de setmana i festius, de 15:00h a 16:00h. #VineAlZoo



ℹ️Més informació a https://t.co/OLP59QtVJD pic.twitter.com/MuNuSb1iGc — zoobarcelona (@ZooBarcelona) October 13, 2022

Elde Barcelona ha informat en un comunicat aquest divendres que ha creat unal porxo de l'Espai Invertebrats, una activitat gratuïta i apta per a tota la família que es podrà visitar ambdes d'aquest dissabtetots els dissabtes i festiusde 15:00 a 16:00 de la tarda. Totes les cites es poden concertar a la web del Zoo.Els participants entren a l'espai amb un educador del Zoo i, per sortir, han de respondre a preguntes relacionades amb els invertebrats. L'activitat té perdonar a conèixer la importància d'aquestes espècies per mantenir l'equilibri en l'ecosistema iAquest dissabte també començarà l'activitat titulada, que s'emmarca dins de l'itinerari Passaport de Natura, per aprendre el comportament dels primats.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor