Menys Guerra Civil i més feminisme en els finalistes del Planeta

amb un nouamb un total de 846 novel·les competint per un premi que és el més dotat del món des de l'increment decidit l'any passat (), que va fer superar el rècord marcat fins aleshores pel Nobel. El president del grup,, ha destacat els objectius que manté el guardó, que són "descobrir lectors i promoure el llibre". Dissabte es concedirà el guardó i aquest divendres s'han presentat les obres finalistes a la Llotja de Mar. Han "caigut" temes abans predominants, com la, mentre guanyen pes els temes vinculats a laL'estat espanyol continua dominant en el rànquing de concursants, amb un totalpel preuat guardó, però torna a destacar la presència de títols d'. D'Amèrica del Nord provenen 82 textos, de l'Amèrica central n'han arribat 35, 23 de la resta d'Europa i quatre d'Àsia.El president del Grup Planeta ha explicat perquè aquest any hi hai no deu, com és tradicional en totes les edicions. Un dels manuscrits presentats no complia amb elsdel concurs, que exigeix que els textos siguin inèdits, i es tractava d'una obra publicada en una plataforma. El fet d'haver-se conegut aquesta circumstància els darrers dies va fer difícil incorporar un desè finalista.Lessón El avionazo, una historia de Frida y Marilyn, de José Manuel Mota; Plumas y arena, d'Álex Oneida (pseudònim); Magdalena, la mirada del corazón, de Ho Hanan (pseudònim); El amante de mi mujer, de Gabriela Hausmann (pseudònim); A más de siete mil kilómetros, d'Alma Browncross (pseudònim); La ciudad de las ilusiones, de Manuel Millán Sánchez; Río arriba, d'Hoja de fresno (`pseudònim); Las debilidades del Führer. Historia de una raza: los pastores alemanes, dIñaki Carrera (pseudònim), i El arpista, de David Galindo Martínez.El jurat està format perJuan Eslava ha explicat els canvis produïts en els temes dominants i ha assenyalat una pèrdua de presència de temes vinculats a la Guerra Civil i al costumisme, mentre que ha pres volada la temàtica relacionada amb la realitat d ela dona, mantenint-se amb força la novel·la històrica.Creuheras ha reclamat a les administracions que engeguin polítiques actives en favor de la, i ha explicat que el sector presenta robustesa i està consolidat, però cal preservar el llibre com a producte de centralitat. Ha assenyalat que set de cada deu lectors continuïn llegint l llibre en suport paper.Sobre l'impacte de la crisi inflacionària en el sector del llibre, Creuheras ha destacat la seva resiliència. "En bona part perquè el llibre és un soci barat", ha afirmat. Ha assegurat que el llibre està per sota deli que aquest serà el percentatge previst d'augment de preu de cara a l'any proper.

