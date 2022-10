Els Mossos incorporaran més càmeres de pit per als agents d'ordre públic

El director general de la Policia,, ha anunciat aquest divendres que elsd'Esquadra incorporaran a partir de l'any que ve m, no només per als agents d'ordre públic sinó també, sempre que es pugui, per agents de seguretat ciutadana. Actualment, el cos en té unes 150 i aquest increment dels pròxims anys seria per pal·liar el fet que no existeixin al mercat càmeres específiques per a llançadores de projectils de foam.Ferrer ho ha explicat en la seva compareixença a ladel Parlament, on ha remarcat que els dispositius d'ordre públic ja s'han dotat en els últims anys ded'imatges per coordinar i preveure millor l'actuació policial. En aquest sentit, ha destacat la importància de l'ús dels drons. També s'ha millorat la geolocalització de les furgonetes de la Brimo.

