El PSC adverteix Aragonès que prorrogar els pressupostos seria una «irresponsabilitat»

La portaveu del grup parlamentari del, ha insistit que una pròrroga pressupostària és una "irresponsabilitat" i ha avisat que "limitarà molt l'actuació del" en plena crisi. "Estarem molt limitats i moltes modificacions hauran d'aprovar-se al Parlament", ha remarcat, tot recordant que el Govern només compta amb el suport de 33 diputats. D'altra banda el PSC ha aprovat en una reunió de l'anomenat executiu alternatiu una proposta de, que han enviat al president de la Generalitat, Pere Aragonès. Els socialistes ja van anunciar que farien una contraproposta després que el president anunciés un "escut social" per valor de 300 milions d'euros , que el PSC va considerar insuficient.Romero ha recordat que a finals de la setmana vinent hi ha prevista una reunió entre Aragonès i el líder del PSC,, i ha dit que esperen que els exposi quines expectatives té per al Govern i com pensa afrontar la situació. També volen que els concreti si accepta l'oferiment dels socialistes per negociar els pressupostos. La portaveu parlamentària ha remarcat que una pròrroga "és unai una mala idea" perquè limitarà molt els comptes i la gestió del 2023.D'altra banda, després que en una entrevista a TV3 Aragonès instés el PSC a arribar a acords sobre "l'àmbit de l'antirrepressió" Romero ha assegurat que. "És un país on es respecta els drets i les llibertats i s'aplica l'estat de dret, no sabem a què es refereix", ha remarcat. A més, ha dit que en les diverses reunions amb entitats socials i sindicats "ningú ha parlat de repressió" però en canvi "sí que parlen delsper arribar a final de mes".El PSC ha plantejat un paquet de mesures per fer front a la crisi de preus per la inflació, per valor de gairebé 850 milions d'euros. Entre les mesures que proposen hi ha un paquet d'ajudes directes i urgents a empreses i autònoms, per valor de 300 milions d'euros en total, i unaa les famílies que paguin una hipoteca i que tinguin uns ingressos computables inferiors als 30.000 euros o als 47.000 euros si són dos cònjuges.També plantegen que la Generalitat augmenti un 15% lai recorden que el govern espanyol ja ho ha fet amb l'ingrés mínim vital. Els socialistes reclamen que es prorrogui la rebaixa de les tarifes del transport públic al llarg del 2023 i que s'incrementi l'IRSC un 12,18% fins a arribar als 616,12 euros mensuals el 2024. En clau d'energia, proposen que en els propers dos anys s'inverteixi en 1.250 MW eòlica i 1.625 MW de fotovoltaica per poder assegurar així que es compleixen els objectius del 2030.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor