Feijóo assegura que el País Valencià «copia» la cultura catalana

"Despolititzar" el CGPJ

Ajudes al transport "electoralistes"

Reclama una rebaixa de l'IRPF

El líder del PP,, perquè "les seves polítiques com a comunitat autònoma estan molt influenciades per una altra comunitat autònoma", en referència a Catalunya. "Vostès tenen una cultura de segles que sembla que té menys rellevància que la cultura d'altres territoris d'Espanya, i sembla que vostès són, cosa que em sorprèn", ha opinat., la seva política lingüística i les seves senyes d'identitat, i tenia una enorme autoestima", ha sentenciat el polític conservador, i "copiar altres cultures és innecessari", però "sobretot copiar polítiques que no funcionen és especialment greu", ha continuat Feijóo.El líder del PP ha participat en un acte a València organitzat pel diari Las Provincias on ha assegurat queper l'acord assolit el 2009 entre el PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero i ERC.Segons Feijóo, si el govern socialista deno ha renovat el sistema de finançament és perquè en el moment en què s'obri aquest debatcom el concert econòmic. "Perjudiquem València bàsicament perquè si s'obre el meló, hi haurà una enorme dificultat en la governabilitat a Catalunya i també a escala nacional", ha previst el conservador.Feijóo també ha fet referència a la manca d'acord per a la renovació del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) i ha afirmat que la seva formacióen la línia, ha dit, de la petició del comissari de justícia europeu,. Això sí, pel seu criteri cal "aprofitar per aprofundir en els requisits d'idoneïtat" dels nomenaments, perquè "no té sentit" que el govern estatal pugui nomenar com a fiscal general de l'Estat un ministre que ha cessat al matí. El PP, ha dit, "no validarà" que es nomenin perfils polítics per ocupar les cadires del CGPJ, perquè al seu entendre cal "" aquest organisme. L'alt dirigent del PP també ha informat que "amb aquests plantejaments ara buscarem persones que compleixin aquests requisits".Feijóo també ha criticat per "electoralista" el plantejament de les ajudes del govern de Sánchez als abonaments de. Segons ha apuntat, aquestes ajudes discriminen les empreses de transport de viatgers per carretera, que "observen que quan hi ha una línia de ferrocarril i una concessió per carretera, la de ferrocarril és gratuïta i la de carretera s'ha de pagar i, per tant, imaginis com estan els, als quals els ha augmentat el preu del combustible i tenen una competència gratuïta".Pel que fa a la inflació, Feijóo ha recordat que el preu delsha augmentat notablement "en els últims mesos" i ha instat de nou el govern espanyol a destinar "l'excés de recaptació" de 30.000 milions per reduir l'IRPF de les rendes de fins a 40.000 euros amb efectes des de gener "perquè puguin arribar a final de mes".

