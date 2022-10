Lloret de Mar multarà un raper que critica la ciutat en una cançó perquè «és ofensiva»

obrirà un expedient sancionadorper considerar "ofensiva" la seva darrera cançó, que critica l'administració de la ciutat i parla sobre la delinqüència que hi troba. Segons ha confirmat el consistori que dirigeixmultaran l'artista basant-se en la. Aquesta contempla sancions econòmiques d'entre 3.000 i 60.000 euros per realitzar "activitats que produeixen danys als recursos turístics o que suposin un menyscabament substancials dels valors de la destinació". Des del govern de Lloret de Mar, que Junts comparteix amb ERC, consideren que la cançó compleix amb els arguments de la llei.La titllen "d'ofensiva" i que malmet la imatge de destinació turística perquè vincula Lloret al vandalisme, la delinqüència i la corrupció. El cantant de trap Samuel SLZR, per contra, ensenya diverses imatges damb càrregues policials dels Mossos d'Esquadra i milers de persones enfrontant-se a la policia catalana. L'ajuntament també ha demanat a les plataformes, com YouTube o Spotify, que despengin la cançó.Des del consistori van posar el cas en mans dels serveis jurídics que, després d'avaluar la lletra, han decidit obrir un expedient sancionador per infracció de la llei de turisme de Catalunya, que preveu sancions per causar "danys" a un recurs turístics. Segons confirmen fonts municipals,que servirà com a base per obrir l'expedient sancionador.El tema es va publicar el 7 d'octubre, que porta per títol el nom de la població. La lletra, en castellà, comença dient:l'alcalde roba, la poli roba, digues tu per què no has de robar". Més endavant torna a carregar contra la policia i acusa els agents de "treure els 5 eurets als xavals i no detenir pederastes i aquesta merda". Per ara no té més de 20.000 reproduccions a YouTube, però el cantant suma milions de reproduccions a Spotify des de fa anys.L'exalcalde de Lloret de Mar,d'un empresari rus que estava vinculat a la màfia. Crespo va ser inhabilitat 9 anys i mig, a més d'una multa de 450.000 euros i retornar l'import de diversos obsequis que va rebre.

