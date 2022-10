Estiuet en ple mes d'octubre: fins quan durarà?

I aquí teniu la previsió a mitjà termini: cap de setmana gairebé esplèndid (hi haurà alguns núvols baixos i alts). A més, la temperatura estarà molt per sobre de l'habitual per l'època i farà calor a migdia a molts punts. pic.twitter.com/wybMGbQ3VY — Meteocat (@meteocat) October 13, 2022

Calor en ple, sí. La segona quinzena del mes deixarà unque s'allargarà almenys durant la pròxima setmana, però que pot allargar-se fins i tot fins al novembre. La màxima depot elevar-se de nou als 30 graus després de setmanes de temperatures més baixes, segons ha explicat el(Meteocat).Així doncs, els valors durant el cap de setmana poden situar-se a bona part del país entre els 25 i els 29 graus, amb els registres més baixos ali ali més alts a les comarques dei les. Per altra banda, les pluges tan necessàries per a la situació dels embassaments seran pràcticament nul·les. Només dilluns poden caure alguns ruixats febles.Aquest escenari també pot implicar el retorn de lesa l'àrea de, que no es veien des dels mesos d'. Per tant, sembla que tocarà dormir de nou amb calor i el rècord històric deen un mes d'octubre es podria batre, com ja ha passat en altres mesos durant aquest any.

