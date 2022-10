El nou iPhone confon les muntanyes russes amb accidents de cotxe i truca a emergències

El nouarriba amb novetats. Algunes d'elles, però, també ho fan amb polèmica. És el cas de la funcionalitat, que incorpora el nou model d'Apple i que està pensada per detectar accidents de trànsit i posar-se en contacte pràcticament immediatament amb el servei d'emergències. No obstant això, a la pràctica, ha confós els moviments bruscos d'una muntanya russa amb una possible col·lisió viària. En principi, la companyia no en sabia res. I tot i que encara no s'ha pronunciat al respecte, ben segur que se n'ha adonat pels problemes que s'han registrat als(Ohio)(Tennessee).Aquesta nova funcionalitat detecta quan pateixes un accident de viari i truca al cap de 20 segons de notar la col·lisió al servei d'emergències. En cas que la persona en qüestió no respongui, reprodueix un missatge d'àudio amb lesper rescatar l'afectat. El que ha passat, però és que una dona que duia un iPhone 14 Pro va baixar d'una de les muntanyes russes més fortes de Dollywood, que s'eleva uns 33 metres i arriba a una velocitat superior a 50 quilòmetres per hora, i es va trobar, el número d'emergències dels Estats Units. També va veure que s'havia intercanviat missatges de veu en els quals el servei li preguntava si es trobava bé i li demanava una resposta immediata.A conseqüència d'això, el parc d'atraccions ha posaton alerta que pel moviment de les muntanyes russes els telèfons dels usuaris poden trucar al servei d'emergències. Apple encara no ha anunciat mesures per posar remei a l'error, però, com a, diversos portals especialitzats han apuntat que s'ha de posar el mode avió quan es puja a una atracció forta per evitar trucades indesitjades.El Crash Detection, només en aquells que tinguin l'última versió d'iOS i Apple Watch Series 8, Apple Watch SE (2a generació) i Apple Watch Ultra també amb la versió més recent del sistema operatiu d'Apple. A més a més, la nova funcionalitat de la tecnològica nomésdes de l'aplicació de l'Apple Watch. En la resta de dispositius, no es pot cancel·lar el servei, però sí que es pot evitar que el dispositiu truqui al sistema d'emergències.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor