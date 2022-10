Detecten una nova subvariant de Covid «més transmissible» a Catalunya

La subvariant BQ.1 de la Covid-19 ja és a Catalunya. Així ho ha confirmat la secretària de Salut Pública,, en una entrevista a El Món a RAC1. Cabezas ha assegurat que, de moment, només s'ha localitzati encara no hi ha cap pacient que l'hagi presentat.Es tracta d'una lleugera variació respecte a la BA.5 d'òmicron que, segons la secretària de Salut Pública, apunta a serperò "no necessàriament més greu". Amb tot, Cabezas demana "fer un seguiment de les dades" perquè "poden aparèixer variants".En paral·lel, Carmen Cabezas ha confirmat que. Ha explicat que aquest dijous es va reunir amb el nou conseller, , qui li va demanar si volia continuar en el càrrec. Ella li va respondre que tenia "il·lusió i ganes" per continuar. Cabezas ha valorat que hi ha una "continuïtat" en les línies de treballa nivell tècnic i de salut pública i ha afegit que els temes que contemplava el pla de govern en l'àmbit sanitari continuen sent vigents.

