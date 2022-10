Colau presenta uns nous pressupostos de rècord amb l'accent posat en la pressió a ERC

Pressió a ERC

El govern municipal de Barcelona, liderat per l'alcaldessa Ada Colau, ha presentat una proposta deque torna a créixer. En concret, suposaria un increment del 5,6% de despesa en un any, tot arribant als. Un augment de 190 milions respecte als comptes previs, que fan augmentar la inversió prevista en tres àrees clau:, especialment. És una proposta pensada per a "una situació de crisi", ha defensat el primer tinent d'alcaldia,. Tant el representant socialista com el regidor de Presidència i Pressupostos,(BComú), han estat clars en la presentació dels números i s'han dirigit explícitament al grup d'Esquerra Republicana. Pressionant-hi per vies diferents, els membres del govern han ressaltat que ara s'obre un període de negociació en què no entendrien la manca de suport dels republicans.La nova proposta també congela els impostos un any més - inclou el manteniment de la controvertida bonificació de la taxa de terrasses - i es proposa com a novetat l'opció d'acollir-se ai, per tant, pagar una quota fixa mensual. A més, el nou pressupost trenca amb la dinàmica de reducció del deute percentual dels últims anys, fins arribar al 30% -lluny dels límits fixats. Aquests comptes, segons Collboni, busquen dirigir-se especialment a "les persones més vulnerables de la ciutat" i a grups com "els autònoms i les pimes".En el càlcul polític, Martí ha defensat que aquesta vegada han presentat la seva idea de pressupostos a l'octubre, i no al novembre com els anys previs, per donar espai als estira-i-arronsa entre govern i oposició., ha apuntat la mà dreta de Colau. Igualment, el responsable directe dels pressupostos municipals ha mencionat els l'entesa del seu govern amb ERC en aspectes clau com habitatge, la connexió del tramvia, la reforma de Glòries o els processos participatius i ha vinculat l'eventual pacte pels comptes barcelonins a la necessitat de pressupostos a la Generalitat i l'Estat.Collboni, en el seu torn, ha estat més contundent. Segons el líder socialista a l'Ajuntament, la ciutadania ha vist com el PSC ha "estès la mà" perquè una administració com la Generalitat tingui uns nous comptes. Això "traslladat a la ciutat de Barcelona" implicaria que. "El que no s'entén són segons quins moviments que s'han produït darrerament", ha dit en referència al trencament del Govern, els quals ha qualificat "d'impropis en un moment tan greu com el que estem vivint".En una compareixença posterior, la portaveu d'ERC a l'Ajuntament,, ha refredat les esperances de socalistes i comuns., ha etzibat en relació a la referència explícita del govern municipal a la necessitat de comptes a les altres administracions. En aquest sentit, ha lamentat que una part important de les partides del pressupost ja estiguin adjudicades i hi hagi menys marge a l'aportació del seu grup que en altres ocasions i ha mantingut la porta oberta a qualsevol tipus de posicionament, incloent el vot negatiu.Dels 3.600 milions d'euros que preveu el pressupost,, la partida més gran entre les polítiques que ha presentat el govern municipal,i suposen un augment del 10% respecte a l'any anterior. De molt a prop (403 milions) la segueix la inversió en serveis d'espai públic, com la, menciona el consistori. Això suposarespecte a l'any passat. 41 milions més es volen invertir en aquest camp. Una partida que no s'entén sense la pressió que ha rebut el consistori els darrers mesos , davant les queixes per la gestió de residus municipal. "I encara hi haurà qui diu que gastem menys en neteja", ha ironitzat Jordi Martí. Sobre el tercer sector amb més cost, el de seguretat i mobilitat ciutadana, el tinent d'alcaldia dels comuns ha explicat que l'increment de milions (uns 22) en aquesta política van dirigits, sobretot, a pagar. Uns 1.000 en aquest mandat.Igualment, Martí s'ha felicitat per destinar un 6,7% del pressupost municipal a Cultura i ha recordat que altres administracions ni tan sols arriben a l'1% dels comptes. Collboni, al seu torn, ha recordat que el pla anticrisi preveu també ajudar "el petit comerç". En aquesta línia, de fet, hi ha un pla de, una cinquena part del qual anirà directament a pimes, autònoms i persones en situació d'atur.Entre les inversions que inclouen les partides presentades hi ha projectes com les transformacions de, a més dels eixos verds en clau superilla de l'Eixample. A més, en aquests comptes s'afegeix la idea del futur Túnel de la Rovira i la cobertura de la ronda de Dalt. També s'inclou la millora dels mercats com l'Abaceria -encara ubicat a passeig de Sant Joan de manera provisional- i el d'Horta, o l'ampliació del CAP Sant Martí.Igualment, Jordi Martí ha reivindicat els ritmes cada vegada més eficients en el pagament a proveïdors., amb una reducció progressiva els darrers anys. Això és un "indicador de tresoreria", que marca el bon camí, ha defensar el regidor de Pressupostos.Després d'aquesta proposta, i tot i tenir dos mesos -o més, ja que, al contrari que les ordenances fiscals, el pressupost pot aprovar-se els primers mesos de l'any vinent-, els primers posicionaments polítics seran imminents.arriben de manera conjunta els pressupostos i les ordenances fiscals a la. En aquell moment, els grups marcaran perfil. De moment, ERC ha lamentat el poc temps que han deixat als grups de l'oposició per valorar uns comptes que s'haurien de tramitar inicialment en cinc dies. Des del govern municipal, en canvi, reivindiquen que aquest és un primer pas de mínims i que hi ha "espai per a la negociació" els pròxims mesos.

