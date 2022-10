«Les dones no haurien de jugar a futbol»: la reacció d'un taxista en reconèixer Virginia Torrecillas

Acabo de subirme a un taxi, y el señor educadament me habla y mantenemos una conversación, la cual el me pregunta a qué me dedico y le digo que soy futbolista y me suelta…

YO CREO QUE LAS MUJERES NO DEBERÍAN JUGAR A FÚTBOL.



Sigo en shockkkkkkkkk!!!!

🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮 — virginia torrecilla (@VirginiiiaTr) October 13, 2022

Por suerte para el mundo cada vez hay menos personas que piensan así. Yo disfruto mucho viendo jugar buen fútbol sin importar el género. Disfruto de Modric, de Benzema, Jonathan Viera, Athenea o Misa 🤷 — Víctor (@victorsdr) October 13, 2022

La capitana de la selecció espanyola de futbol i migcampista de l'Athletic de Madrid,, ha viscut un. Torrecillas ha explicat a través d'un fil en el seu compte de Twitter que només pujar al vehicle, el taxista li va donar "educadament" conversa. Van xerrar tranquil·lament, ha explicat, fins que el senyor li va preguntar, sense reconèixer un dels rostres més reconeguts del futbol a l'Estat, a què es dedicava.Torrecillas, que no li va donar importància al fet que no la conegués, li va respondre que es dedicava al futbol ii, ara, també a bona part dels internautes de la xarxa social. La primera publicació del fil té gairebé 14.000 m'agrada.És ple segle XXI i encara avui les dones han de patir dosis de masclisme i sexisme en molts àmbits de la seva vida, tant personal com professional. Una bona mostra d'això és la reacció del professional en saber que a qui portava al taxi era ni més ni menys que una futbolista del màxim nivell.. Torrecillas, que va viure aquest lamentable episodi fa uns dies ha assegurat que continua "en xoc".La migcampista de l'Athletic, que podria haver respost a l'afirmació del seu interlocutor de qualsevol manera, ha explicat que va riure i li va preguntar al taxista per què pensava així., li va dir. Una resposta habitual, segons ha considerat la futbolista en la seva narració, "de les persones que no tenen ni idea". En el seu fil de Twitter, Torrecillas també ha assegurat que no diu el que pensa perquè li tancarien el compte. La capitana de la seleccióI, com acostuma a passar en aquests casos, els seus tuits han tingut respostes de tota mena. No han faltat les de. "És", han al·legat alguns, denunciant que Torrecillas vulneri un dret fonamental. A hores d'ara, Twitter ja alerta en el fil de la futbolista que hi ha "respostes amb material ofensiu". La futbolista, però, s'ho ha pres amb humor, ha afirmat que li "encanten" els comentaris i els ha enviat amor.Altres internautes, això sí, s'han posicionat a favor seu. Destaca, per exemple, el missatge d'un usuari que diu així: ". Jo gaudeixo molt quan veig jugar bon futbol sense importar el gènere. Gaudeixo de Modrić, de Benzema, Jonathan Viera, Athenea o Misa", ha opinat.

