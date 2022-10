Arran carrega contra els seients reservats per alumnes del centre Viaró a FGC

N'estem fartes! Prou FGCs reservats! pic.twitter.com/o1teZPObEL — Arran Sant Cugat (@ArranStCugat) October 13, 2022

". Aquesta setmanaha repartit diversos pamflets a l'estació deper denunciar l'mentre "hi ha gent que hem d'acceptar anar com".En aquesta línia, les anticapitalistes han carregat durament contra elsdestinats a l'alumnat del centretots els matins i tardes de dilluns a divendres. Una escola que, a més a més, acusen de "perpetuar una educació classista, masclista i segregadora per sexes". Tot i això, apunten que és unaque no les "estranya massa" tenint en compte l' acusació inicial de FGC contra el col·lectiu feminista de 8 Mil Motius pel tall de vies durant la vaga del 8-M de 2019.que unes infraestructures públiques com les que tenim siguin cedides a lesi pobles del costat pel seu ús particular", destaca el col·lectiu recriminant aquest "" de certes escoles mentre existeix la necessitat d'ampliar la freqüència de trens per evitar que elsen un servei de pagament.Per tot plegat, des d'Arran reivindiquen que el servei públic "sigui realment públic, que respongui a les necessitats de totes i que sigui".

