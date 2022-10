Iglesias a Ana Pastor: «Et pots posar la hipocresia per on et càpiga»

Tuvimos que cambiar de guardería a nuestros bebés porque un sicario de Inda les acosó. Jamás has criticado su presencia en La Sexta. Lamento que te insulten en Twitter y ojalá nunca te hagan lo que nos hicieron, pero puedes meterte tu hipocresía donde te quepa https://t.co/up1uq0RzP5 — Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) October 14, 2022

Enganxada entre l'exdirigent dei actual director del programa, amb la periodista dei directora de. Arran de la denúncia de la periodista sobre els atacs que està rebent a les xarxes socials -on critica els ferotges insults que rep o les peticions "perquè se suïcidi"-, Iglesias ha carregat contra "la hipocresia" de Pastor a l'hora de no fer cap mena de cobertura del cas d'assetjament contra la seva família."Vam haver de canviar de guarderia als nostres fillsMai has criticat la seva presència a La Sexta", ha denunciat Iglesias contra Pastor. "Lamento que t'insultin a Twitter i tant de bo mai et facin el que ens van fer, però pots fotre't la teva hipocresia per on et càpiga"Iglesias va denunciar un periodista d'per assetjar els seus fills, tant al seu domicili com a la guarderia on els duien ell i la seva parella, la ministra Irene Montero. El febrer d'aquest 2022, un jutjat de Madrid va absoldre el reporter tot i "empatitzar" amb les denúncies dels pares.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor