El PSC aconsegueix mantenir la bonificació del 75% a les terrasses dels bars de Barcelona el 2023

El criteri del PSC s'ha acabat imposant en el frec a frec de l'interior del govern de coalició a l'Ajuntament de Barcelona, liderat pels comuns d'Ada Colau, i es manté la proposta municipal dels anys previs:Una proposta que es va presentar per la pandèmia i que s'ha anat mantenint des del 2020. Així, la fixació d'aquesta bonificació va de la mà d'una proposta d'que manté la resta de tributs i impostos congelats. "No incrementarà la pressió fiscal", ha defensat el primer tinent d'alcaldia, Jaume Collboni, en la presentació de la proposta de govern d'uns pressupostos rècord que volen augmentar la despesa un 5,6% respecte a l'any passat, arribant als 3.600 milions d'euros. Amb aquest anunci s'iniciarà el debat amb la resta de grups.Diferents fonts assenyalen que la bonificació respecte ade la ciutat havia estatque havien separat les postures dels socis de govern, fins fa pocs dies. Mentre que els socialistes no tenien cap dubte que calia mantenir-la, el grup liderat per Ada Colau tenia reticències a seguir bonificant en aquest percentatge la taxa d'uns negocis privats desplegats en l'espai públic, especialment quan les xifres d'oci i visitants ja són molt similars a l'escenari prepandèmic.Fonts municipals, igualment, remarquen que els comuns han acceptat aquesta divergència per dos motius principals. La primera, perquè, d'aquelles ampliades per la pandèmia,. La segona, perquè la diferència amb allò que plantejava Barcelona en Comú, que volia reduir la bonificació al 50%, suposa un impacte mínim sobre els pressupostos.Al seu torn, els darrers dies eltambé s'havia pronunciat sobre el tema. En el seu cas, justificaven la petició de mantenir la bonificació actual emparant-se en l'augment dels preus de l'energia i la inflació. Precisament sobre aquest element s'ha posicionat la regidora d'Hisenda, Montserrat Ballarín, tot destacant que "la restauració encara té mols elements que són un llast", com el preu de l'energia o les matèries primeres en l'alimentacio.

