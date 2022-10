Els originals de Mazinger Z i Heidi s'instal·len en un museu català

De la cinta al còmic

Mestre del dibuix

El(MAC) ret des d'aquest dijous homenatge al dibuixant, que va viure des dels anys 60 del segle passat i fins a la seva mort, l'any 1994, al municipi. La filla de l'artista, Marutxi Beaumont, ha donat al museu gran part de les seves creacions, un total de 50 caixes plenes de material, entre el qual elscom Mazinger Z, Willy Fogg, Marco, Anacleto o Heidi sortits de l'estudi de l'artista. La donació ha permès crear la mostra Beaumont: història d'una caixa, amb la qual, i coincidint amb el, es posa de relleu la feina que va dur a terme des de Cerdanyola a través de l'Estudi Beaumont, un referent en el món del còmic.El 7 d'octubre Àngel Gómez de Segura Beaumont hauria complert 100 anys. Nascut a Calahorra (La Rioja) l'any 1922, es va traslladar a Barcelona als anys 40 del segle passat, i als 60 es va instal·lar a Cerdanyola, on va crear el seu estudi. Beaumont seguia les petjades d'altres dibuixants que s'havien instal·lat a la localitat, comque publicava a principis de segle a l'Esquella de la Torratxa o al Papitu, o, que ho feia al TBO, tots dos estiuejants a Cerdanyola."Plantegem la Guerra Civil com a frontera d'arribada d'artistes estiuejants, però és als 60 quan Beaumont s'instal·la al municipi, un artista amb majúscules amb aquest", ha explicat Quim Módenes, comissari de l'exposició. L'impacte que va tenir l'obra de Beaumont, però, es plasmava arreu, sobrepassant l'àmbit català.Les caixes plenes de material original de Beaumont que ha lliurat la família permeten fer unde la mà de personatges icònics que han acompanyat diverses generacions en la descoberta dels còmics, així com en els primers compassos de la. "L'estudi va ser productor sobretot als 70 i 80 de multitud de còmics que es publiquen per tota Hispanoamèrica, sobretot a estat espanyol, però també a l'Amèrica Llatina i França", ha apuntat Módenes.Des de l'estudi, es passava de la cinta original al còmic, absorbint alguns dels fotogrames per plasmar-los de nou sobre el paper: "És material molt variat, des del guió que es fa un cop visionat l'episodi fins a la pel·lícula original, tenimque estem mirant com gestionar-les amb suport extern", ha relatat el comissari.També trobem esbossos i originals passats a tinta, pintats, així com proves de gravador i fins i tot la publicació i el marxandatge que se'n feia. De la mateixa manera, podrem veure imatges gairebé a mida real d'alguns dels personatges que Beaumont va dibuixar,i fins i tot palpar alguns personatges, cosa pensada, sobretot, per aLes primeres passes de Beaumont en el món del dibuix les va fer a la capital catalana, on va iniciar-se en una revista de moda. Allà va ser on se li va suggerir utilitzar el seuels dibuixos. Des de llavors, va crear personatges com, a la dècada dels 50, però també va donar forma a referents coma través de Bruguera, on va treballar passant a tinta i com a retolista d'entrada, per més tard dibuixar personatges.Recuperat d'una, va deixar Bruguera i es va traslladar a Cerdanyola, on va crear l'Estudi Beaumont. Del local, situat al carrer de Sant Francesc i que va arribar a tenir, en van sortir els còmics de Mazinger Z, però també les adaptacions dels populars Heidi i Marco, així com d, Willi Fogg,, l'osset Misha o Tom Sawyer. Noms que, de per si, ja acompanyen a fer un viatge en el temps., des de Sandokan i Capitán Trueno, que ens sona a molts com blanc i negre, fins a personatges com el Dragui amb la seva Història de Catalunya o, que superen fronteres generacionals i que encara són vigents, com. Ara, aquest viatge també es pot fer a través de les imatges que la filla, Marutxi, qui també va treballar a l'estudi del seu pare, ha donat al museu cerdanyolenc, a l'espera de poder obrir els tresors que amaguen les altresL'exposició es podrà visitaral Museu d'Art de Cerdanyola, amb la perspectiva de poder ampliar la mostra en un futur amb la resta de material de l'artista.

