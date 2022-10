El Barça lluirà a la samarreta el símbol de Drake pel Clàssic

🦉 @Drake 💙❤

Ellluirà el logo del cantanta la part frontal de la samarreta en l'enfrontament contra el Reial Madrid d'aquest dissabte. El club ha comunicat aquest divendres la decisió de modificar l'espai publicitari on apareix. Aquest moviment forma part de l'acord comercial amb la companyia de reproducció de música. El contracte ja establia que en diversos partits cabria la possibilitat de modificar el logo o l'eslògan d'Spotify per posar-ne algun altre. L'escollit ha estat el cantant canadenc Drake, un dels més escoltats de tot el planeta.L'artista ha aconseguit ser el primer cantant en sumar més de 50.000 milions de reproduccions a la plataforma., suma desenes i desenes de cançons que han estat bombes culturals, líders a les llistes d'èxit o veritables temes virals en espais com TikTok o Instagram. "El Barça i Spotify volen celebrar la fita assolida pel cantant, en ser el primer artista a assolir 50.000 milions de reproduccions de les seves cançons a la plataforma", han explicat des del club en un comunicat.El logo no serà l'única novetat contractual pel que fa a la samarreta, segons han explicat els blaugranes. "Com a part de l’acció per commemorar el rècord aconseguit pel cantant, està previst a més que els homes de Xavi vesteixin durant l’escalfament previ al partit una versió especial de la samarreta,amb el logo de Spotify davant", han revelat des del Barça.

