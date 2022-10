Aragonès, en 10 frases: «Una part de Junts no volia que el Govern tirés endavant des del principi»

per Marc Orts , Barcelona, Catalunya |

"He fet propostes constantment perquè Junts continués formant part del Govern". "No supeditaré el Govern a estructures externes com el Consell per la República". "Res del qual ha fet Junts, ni la consulta a la militància ni la qüestió de confiança, eren a l'acord d'investidura". "No em va agradar haver de prendre la decisió de cessar el conseller Puigneró, va ser una decisió dolorosa". "Una part de Junts no volia que el Govern de coalició no tirés endavant des del principi". "Anar a eleccions és el pitjor que podríem fer en aquest moment". "Les prioritats del nou Govern són donar resposta a les necessitats de la ciutadania i aconseguir la celebració d'un referèndum aprofundint en l'acord de claredat". "El qüestionament del Govern de Borràs serà utilitzat pels qui no volen que existeixin les institucions catalanes". "Junts ha abandonat el Govern, però compto que no abandonarà la ciutadania. Han de decidir si prioritzen una tàctica de partit o les necessitats de la ciutadania". "No entraré en la dinàmica de dúmping fiscal del PP per abaixar impostos a l'1% i donar menys serveis al 99%".

No fa encara una setmana del, per la decisió de la militància de, i només quatre dies de la conformació d'unmonocolor d', en minoria i amb la incorporació de consellers independents, però el presidentja vol obrir una nova etapa a Catalunya. Una nova etapa, segons diu, amb un executiu "obert" i que atengui la "Catalunya sencera". Una nova etapa en què haurà d'afrontar reptes pendents, amb un hivern que es preveu complicat i un context internacional inestable.Per parlar de tot això i més, Aragonès s'ha citat la nit d'aquest dijous amb la periodistaal Palau de la Generalitat, en una entrevista que s'ha emès per TV3 i Catalunya Ràdio. Ha dit moltes coses, però a manera de resum, ahem fet un recull de les deu frases més destacades que ha deixat:

