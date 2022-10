L'ANC acampa contra la justícia espanyola

Xerrades per afrontar millor la repressió

Com si es tractés del 15-M i els indignats, però en versió independentista. L'fa aquest cap de setmana una acampada a laper acusar la justícia espanyola i fer visible la, que es tradueix en centenars de causes judicials obertes i més de 4.000 represaliats. L'acció vol forçar que elcreï unasobre la repressió de l'Estat contra el procés. L'acampada és la primera acció d'una campanya que durarà tres mesos.L'ANC convocarà una concentració alper traslladar als diputats la petició ciutadana d'investigar la persecució judicial dels independentistes. L'acció d'aquest cap de setmana inclou parlaments polítics, col·loquis, tallers, exposicions i emissió de documentals i pel·lícules. Els organitzadors passaran la nit de dissabte a diumenge a la plaça de Catalunya i l'acció acabarà diumenge. No es contempla allargar-la ni que els assistents es quedin més dies acampats.Els moments forts seran aquest matí, amb l'obertura de l'acampada amb els parlaments de la presidenta de l'ANC,, i el vicepresident,. L'altre moment important serà el tancament de l'acció, diumenge al vespre, també amb discursos dels dirigents de l'entitat. Els discursos enviaran un missatge de denúncia per la persecució judicial contra milers d'independentistes, molts d'ells joves i anònims, sense la visibilitat i el ressò mediàtic que tenen els processos judicials contra polítics.També assenyalaran que la repressió ve de l'Estat i de la judicatura, amb uns tribunals que també són a Catalunya, com el(TSJC) o l'. En alguns casos, denuncien els activistes, la persecució judicial també ve de la Generalitat i els Mossos. Els organitzadors no tenen confirmada la presència de cap polític en actiu, però no es pot descartar que algun dirigent de l'òrbita de l'ANC hi participi "com a assistents".Durant el cap de setmana hi haurà conferències sobre l'afusellament de Lluís Companys, xerrades amb persones represaliades com, entre d'altres. També participarà, raper exiliat a Bèlgica on ha aconseguit victòries davant la justícia espanyola. Aquest vespre, s'emetrà el documental Llum i Llibertat i el film La fuga de Segovia.Aquest vespre també es farà un taller de la sectorial de l'ANC deper donar eines a les persones represaliades per tirar endavant malgrat la pressió judicial. La pena de banqueta, de fet, és una de les derivades de la repressió. Afecta aquelles persones que d'un dia per l'altra es troben immerses en procediments judicials que duren anys i amb penes de presó elevades, encara que finalment acabin amb l'absolució.De cara a diumenge, la jornada arrencarà ambi la intervenció de més represaliats. Al migdia hi haurà un col·loqui sobre l'estratègia a seguir davant la justícia espanyola, amb, i a la tarda un espectacle de la companyia Komiko Klun. Al vespre,parlaran sobre la internacionalització de la "causa general" contra l'independentisme, abans que parli

