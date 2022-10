Netflix anuncia una nova subscripció més barata i amb anuncis

ha anunciat un nou pla de subscripció, el més assequible fins ara, que per 5,49 euros mensuals dona accés a pel·lícules i sèries del seu catàleg a la plataforma de streaming a canvi de mostrarEl nou pla Bàsic amb anuncis costarài arribarà a l'Estat el 10 de novembre, a les 17 hores (horari peninsular), encara que també estarà disponibleAlemanya, Austràlia, Brasil, Canadà, Corea del Sud, Estats Units, França, Itàlia, Japó, Mèxic i Regne Unit.Aquesta nova modalitat de subscripció dóna accés a una varietat de sèries i pel·lícules a la plataforma que es podran veure una àmplia gamma de televisors i dispositius mòbils de la llar, encara que amb unaDes de Netflix detallen que en aquest pla els usuaris poden esperar una mitjana de. En el moment del llançament, els anuncis duraran 20 segons. Es veuran al principi de les sèries i pel·lícules i també durant la seva reproducció.D'altra banda, a causa de restriccions de llicències, algunes pel·lícules i sèries no estan disponibles en aquest pla, però la companyia ha confirmat que ja hi estan treballant., però sí que es podrà realitzar el canvi a altres plans o cancel·lar en qualsevol moment.Aquest pla s'acompanya d'una sèrie deamb l'objectiu que puguin "arribar al públic adequat" i garantir que els anuncis es mostren "siguin rellevants per als consumidors". També incorporadel nivell de visualització i la validesa del trànsit juntament amb DoubleVerify i Integral, que estarà disponible el primer trimestre del 2023.

