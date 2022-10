Queen publica «Face it alone», una cançó inèdita amb la veu de Freddie Mercury

La llegendària banda de rock britànicaha llançat una cançó amb la veu de Freddie Mercury, mort el 1991.es va gravar el 1988 i originalment tenia la intenció d'aparèixer a l'àlbum The Miracle, però mai va arribar a publicar-se.Aquest dijous, la cançó ha estat redescoberta i està a punt per ser llançada com a senzill del grup. S'havia de reproduir públicament, encara que la cançó ha estat filtrada prèviament a una ràdio francesa.La banda britànica ja havia llançat diverses cançons de Mercury prèviament desconegudes al seu àlbum delForever. "És genial escoltar-nos tots quatre després de tots aquests anys", ha assenyalat el guitarrista de Queen,, sobre la cançó redescoberta. Al mateix temps, el bateristaha descrit la peça com una "petita joia" que havia quedat en l'oblit.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor