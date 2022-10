Yolanda Díaz aterra el projecte de «Sumar» a Catalunya amb un acte Sabadell

Cinc de 35

Una antiga fàbrica a una ciutat amb llarga tradició obrera. La Fira de Sabadell és el lloc que, la plataforma impulsada per la vicepresidenta del govern espanyol,, ha escollit per presentar la seva plataforma que vol. Serà en un acte el dissabte a les cinc de la tarda que rondarà principalment sobre laque ella mateixa ha treballat com a ministra de Treball, així com altres obres del seu ministeri com l'increment del salari mínim interprofessional.Serà el primer acte de presentació de Díaz en terres catalanes, i al costat de Díaz intervindran diversos ponents que la formació encara no ha anunciat. A l'altra banda, entre el públic, hi haurà diversos dirigents i responsables polítics de l'òrbita dels comuns com. Tot plegat en un moment de canvis a Catalunya, després del trencament del Govern per la sortida de Junts, que posa fi a l'era d'aliances entre els dos principals partits independentistes i que obre un futur en el qual elDurant aquest tour que Díaz va iniciar el mes de juliol, les referències al conflicte català han estat més bé escasses, i tampoc se'n preveuen a l'acte de Sabadell, que serà, asseguren els organitzadors. La vicepresidenta forma part de la taula de diàleg i la defensa cada vegada que li pregunten sobre el conflicte català, però no s'ha pronunciat obertament sobre quina ha de ser la proposta del govern espanyol ni sobre laque fan els independentistes. El motiu? El seu equip considera que el conflicte ha desescalat posicions en l'agenda de prioritats, i que, per tant, no cal passar pel test d'estrès de pronunciar-s'hi si no ha de portar a uns rèdits que compensin.Aquest divendres, amb motiu de l'arribada de Sumar a Catalunya, Díaz ha estat entrevistada a Catalunya Ràdio, des d'on ha defensat que lai ha aconseguit "importants avenços", com ara l'acord en matèria lingüística que demanava el Govern. Així mateix, ha rebutjat fixar terminis per a una nova trobada, però ha assegurat que s'hi continua treballant. Així mateix, ha afirmat que Catalunya "ha passat pàgina" del procés i que vol "una altra cosa", que passa per "mirar una mica al futur iA finals de setembre la plataforma de Díaz va presentar tècnics i acadèmics que s'han unit al projecte i que lideraran diversos grups de treball. Un total de 35 -cinc d'ells catalans o vinculats a Catalunya- que s'encarregaran dede Sumar relacionades amb el model d'Europa, la cooperació i migracions, polítiques relacionades amb la pesca, transició ecològica i energia, els drets socials, les cures i la mobilitat o l'educació. Aquests són els membres vinculats a l'esfera catalana que s'han nomenat recentment:Catedràtic de Ciència Política a la Universitat de Girona (UdG), és investigador sobre innovació democràtica i modernització de les polítiques públiques al grup d'investigació en ciències socials aplicades de la UdG.Activista pels drets dels animals i directora executiva a l'estat espanyol de la Fundació AnimaNaturalis Internacional, es va llicenciar en Belles Arts i més tard es va especialitzar en el món del tercer sector, realitzant un programa de direcció i gestió d'ONGs a ESADE i un postgrau de captació de fons a la Universitat de Barcelona.. Persones grans. Catedràtica d'antropologia social i cultural, actualment imparteix classes a la Universitat Rovira i Virgili. Va ser diputada al Parlament per ICV entre els anys 1999 i 2006, i ha escrit diversos llibres i articles sobre l'envelliment amb dignitat.Advocat especialitzat en dret públic, ha treballlat com expert en urbanisme al govern basc però des de l'any 2015 és el gerent d'habitatge d'Ada Colau, una tasca que va agafar amb l'objectiu d'incrementar l'habitatge social de la ciutat.Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials, és consultor en direcció estratègica i innovació, i president de l'Associació Espanyola per a la Competitivitat de les Pimes, així com soci fundador de Lobby ètic.

