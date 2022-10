El 45% dels espanyols tria Rafa Nadal com el seu cap ideal, segons InfoJobs

El 45% dels espanyols triacom el seu cap ideal. El 58% dels enquestats li valoren la humilitat, el 50% la seva honestedat i confiança, i un 48% aplaudeix la seva passió, segons una anàlisi elaborada perpel Dia Internacional del Cap, que se celebrarà el proper 16 d'octubre.La segona posició és per a la viròloga del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC),amb un 33% de suports. Els enquestats valoren la immunòloga per la seva experiència, segons el 59% de les respostes, per transmetre honestedat i ser fiable, com destaquen un 42% dels enquestats, i pel seu compromís laboral, cosa que valoren un 34% dels treballadors que l'han escollit.El fundador i president executiu d'Amazon,ocupa el tercer lloc, amb un 24% del suport dels enquestats. Les qualitats que els espanyols destaquen de Bezos són la seva ambició laboral (42%), la capacitat de lideratge (40%), i la competitivitat laboral (38%).El perfil del cap ideal varia segons els grups d'edat. Els joves de 16 a 24 anys preferirien que el seu superior fosper la capacitat de comunicar (48%), la creativitat (46%) i el carisma (44%). Per la seva banda, els treballadorsopten per Margarita del Val com el seu cap ideal i observen aspectes com la seva experiència, honestedat i confiança, i compromís laboral.De la mateixa manera, l'informe d'InfoJobs també mostra que Bezos és elsobretot entre aquells de 35 a 44 anys. Les dones -en particular les majors de 55 anys- es decanten pel director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries,per la seva experiència, la seva capacitat de treballar sota pressió i la seva humilitat.Els enquestats busquen caps, raó per la qual la intel·ligència emocional és la qualitat més valorada, segons el 47% de les respostes recollides a l'informe d'InfoJobs. El 42% valorenMentre que aquests atributs han anat guanyant importància els darrers anys, altres com el lideratge, l'experiència, el pensament crític o la passió han perdut importància.

