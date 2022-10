Inaugurada la primera estació internacional de cables submarins de fibra òptica a Catalunya

Reforçar ladel país és una de les prioritats estratègiques de Catalunya i aquest dijous s'ha fet una passa endavant en aquest objectiu. El conseller d', ha inaugurat ael, la primera estació internacional d'aterratge dea Catalunya. "En un món on la connectivitat és cada cop més determinant, aquest port reforça el nostre posicionament com a hub tecnològic i digital", en paraules del conseller.La inauguració de la primera estació internacional d’aterratge de cables submarins de Catalunya ha comptat amb la presència del secretari de Polítiques Digitals,, l’alcaldessa del municipi,, així com el CEO d’i Barcelona Cable Landing Station,i el cap de l'àrea tecnològica de la companyia,David Ferrer ha detallat que "el nou port digital pot generar una Catalunya d'entre el 2 i el 4% en els propers quatre anys i seguir accelerant la creació d’ocupació del sector TIC fins a superar els 200.000 llocs de treball". La instal·lació està preparada per rebre cables submarins de fibra òptica a nivell internacional. Es tracta d’unpel desenvolupament del hub tecnològic del Besòs, ja que atraurà inversions d’empreses vinculades a l’economia digital. La infraestructura ha suposat una inversió de, empresa catalana que ha impulsat el projecte.Un dels cables que aterraran a l’estació serà, que amb 8.700 quilòmetres d'extensió serà el més llarg de la Mediterrània. La previsió és que els 8 cables submarins internacionals aterrin a les instal·lacions en el propers 10 anys, convertint-se en una infraestructura estratègica per a l’economia digital catalana. En aquest sentit, s’estima que la capacitat de transmissió mínima d’un cable submarí de fibra òptica, amb un diàmetre d’entre només 1,7 i 2 cm i una llargària que pot arribar als 3.000 km, és de 400 Tbps (terabits per segon). La instal·lació està pensada com un, que permet l’arribada de cables sense restriccions.

