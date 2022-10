Espanya queda fora de la iniciativa de l'OTAN per crear un escut antimíssils europeu

Altres notícies que et poden interessar

ha quedat fora d'una iniciativa de l'impulsada perque pretén crear un escut europeu antimíssils. En un acord en els marges de la reunió de ministres dede l'aliança atlàntica, l'objectiu de l'anomenada "" és impulsar la compra conjunta de sistemes de defensa aèria i antimíssils per protegir el territori aliat.La proposta ha inclòs un total de 14 membres de l'OTAN:, la, Alemanya,, elsi el. A banda, s'hi ha unit també Finlàndia, que no és estat membre malgrat que ja ha presentat la sol·licitud d'adhesió juntament amb Suècia arran de la invasió russa d'Ucraïna.La ministra de Defensa,, ha reconegut que Espanya no forma part de la iniciativa perquè Alemanya no l'ha convidat a participar. "És una decisió d'Alemanya que es debat a l'àmbit, però no ens han fet cap", ha detallat, a la vegada que ha explicat que si se'ls fes arribar una possible adhesió, la tindrien en compte.Tal com ha destacat l'aliança atlàntica, l'objectiu d'aquest acord és donar un enfocament multinacional que sigui "flexible" a l'hora de què els diferents països membres facin forts els seus sistemes dede tal manera que sigui més eficient. "Aquest compromís és més crucial ara, quan som testimonis dels despietats i indiscriminats atacs amb míssils de Rússia a Ucraïna, matant civils i destruint infraestructures crítiques", ha considerat el vicesecretari general de l'OTAN,​​​​​

