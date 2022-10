Emergència en biodiversitat: les poblacions de vertebrats s'han reduït un 69% des de 1970

Les poblacions de vertebrats s'han reduït un 69% des de 1970, segons estima l'ONGen el seu informe "", en què considera que la "dramàtica disminució" posa de manifest una situació d'. L'estudi, que es realitza cada dos anys, fa una crida a governs, empreses i a la societat civil a comprometre's amb un, a la manera de l'Acord de París.Les "preocupants" dades que suporten aquesta postura assenyalen a les poblacions de peixos, amfibis, rèptils, aus i mamífers. Per exemple, a l'i al, el nombre de vertebrats s'ha reduït en un 94%. Les poblacions mundials d'han caigut un 83%. El desembre vinent, els líders mundials es reuniran a la, on WWF espera que es comprometin amb la causa.L'estudi analitza l'actual "emergència planetària" com una "": la climàtica i la de pèrdua de biodiversitat i la degradació de la natura. "Són", entenen, amb efectes en forma de desplaçaments i morts provocades per fenòmens meteorològics extrems cada vegada més freqüents, de l'augment de la inseguretat alimentària, de l'esgotament del sol, de la manca d'accés a l'aigua dolça o de l'expansió de malalties zoonòtiques. Són les persones més empobrides i marginades qui pateixen amb més intensitat aquestes conseqüències.Les principals causes que assenyala la WWF són la degradació i la pèrdua de l'hàbitat, la sobreexplotació de les espècies, la introducció d'espècies invasores, la contaminació, el canvi climàtic i les malalties. Aquests factors expliquen la disminució en un 66% de les espècies vertebrades a l', així com en un 55% a l'. Les solucions: l'augment dels esforços de conservació i restauració, la producció i el consum d'aliments de manera sostenible i la ràpida i profunda descarbonització de tots els sectors.L'informe "Planeta Viu" ha estat elaborat per 89 autors de WWF i lai recull dades de gairebé 32.000 poblacions de 5.230 espècies de vertebrats d'arreu del planeta des de 1970 fins al 2018. Les seves conclusions, assegura, urgeixen a dur a terme accions transformadores per revertir la situació i aconseguir una

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor