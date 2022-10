Alerta per una fuita d'hidrocarbur al port de Barcelona

per NacióDigital, Barcelona, Catalunya |

Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya ha activat la prealerta del, el pla per contaminació d'aigües marines, al port de Barcelona per unad'una gavarra -l'embarcació que subministra combustible a altres vaixells- al moll d'Alvarez.Per ara, s'han instal·lat unes barreres de contenció i el Port ha activat el Pla Interior Marítim (PIM). Segons informa Protecció Civil, la fuita és d'unsi hi hatreballant en la neteja de la zona. També s'hi han posat productes absorbents-.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor