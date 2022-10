L'ANC acamparà a plaça Catalunya per denunciar la «causa general» contra l'independentisme

L'ha presentat aquest dijous davant del(TSJC) una nova campanya que començarà aquest dissabte amb una acampada a la plaça de Catalunya (Barcelona) durant tot el cap de setmana. La campanya té per nom "Nosaltres acusem la justícia espanyola". La presidenta de l'ANC,, ha dit que l'objectiu de la iniciativa és "visibilitzar les persones represaliades" i denunciar que la justícia espanyola ha fet una "causa general" contra Catalunya.L'entitat també presentarà una petició perquè hi hagi una comissió d'investigació al Parlament "per la causa contra Catalunya i l'independentisme". Feliu ha avançat que 1500 persones ja han signat el manifest. L'acampada s'iniciarà el dissabte a les 12 hores amb diferents activitats i ponències. L'acte de cloenda tindrà lloc l'endemà, diumenge, a les 20 hores amb la participació de l'expresidenta de l'ANCi del cantant i exdiputatFeliu ha assegurat que la campanya té la finalitat de visibilitzar que la justícia espanyola ha fet una "causa general" contra Catalunya, no només des dels tribunals, sinó des de "tota la cúpula judicial". Hi ha inclòs el Tribunal Suprem, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i "molts jutjats" que han aplicat una "gran repressió" contra l'independentisme", tal com ha afirmat.El vicepresident de l'entitat,, ha acusat la justícia espanyola de fer "una persecució ferotge dels activistes per reivindicar el seu país com a lliure"., membre del secretariat nacional de l'ANC, ha reivindicat la iniciativa i ha assegurat que la justícia espanyola està "desprestigiada", i ha afirmat que "el que passa amb el(CGPJ) demostra que "està podrida per dins".Pel que fa a la petició d'unaal Parlament, Piñol ha sostingut que la cambra "no es pot quedar només en paraules". "Davant d'una persecució judicial de tal abast, ha d'investigar-la i ha d'elevar les seves constatacions a les instàncies internacionals com eli el, i ho ha de fer perquè és el representant del poble de Catalunya i té l'obligació de fer-ho", ha conclòs.La campanya tindrà una durada dei culminarà amb una concentració davant del Parlament per lliurar la petició de la comissió d'investigació.

