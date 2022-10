Emotiu retorn de Joan Lluís Garcia a RAC1 després d'un greu accident de moto el juliol

❤️ Visites a l’estudi que fan MOLTA Il·LUSIÓ!



🙏🏼 En @jllgarcia ha tornar a RAC1 3 mesos després de l’accident.



BEN TORNAT, JUANLU! pic.twitter.com/8BKpAvgGzY — RAC1 (@rac1) October 13, 2022

El 7 de juliol del 2022, el món de la ràdio catalana patia una sacsejada molt forta:, va patir un accident de moto a Barcelona i quedava en estat greu. Després de tres mesos ingressat a l'hospital, en rehabilitació i patint un calvari, ha pogut tornar aquest dijous a l'estudi de l'edifici del Grup Godó a la ciutat de Barcelona. En una entrevista a, Garcia ha parlat ambsobre les circumstàncies del seu accident i com va evolucionar a l'UCI, a més dels problemes derivats del xoc."Estic molt feliç de poder ser aquí i xerrar bé amb vosaltres i veure que la vida m'ha donat una segona oportunitat", ha explicat el periodista de RAC1, que ha revelat que va haver de passar un mes a l'UCI.i, afortunadament, gràcies a la sanitat que tenim en aquest país estic aquí millor que abans i tot", ha agraït Garcia, que ja té al cap poder tornar a treballar a la ràdio privada del Grup Godó d'aquí a poc temps.En una emotiva retrobada amb tots els seus companys -la majoria presents al voltant de l'estudi principal de la ràdio-, el cap d'esports de RAC1 ha donat les gràcies a la infinitat de missatges que ha rebut durant totes aquestes setmanes. Fins i tot, ha explicat entre rialles,. "Potser va ser fruit de les drogues que et donen per calmar-te", ha dit."El millor moment va ser la visita del meu fill. Vaig estar bastants setmanes sense veure’l i aquella tarda no l’oblidaré mai", ha acabat confessant Garcia. El periodista només havia parlat a través dels micròfons de RAC1, en una nota de veu que Basté va col·locar al final del seu clàssic Davantal. Era el final de la temporada regular del programa i Garcia, qui havia estat el sotsdirector d'El Món a RAC1 en els darrers tres anys, s'acomiadava amb un emotiu àudio.

