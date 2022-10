Els promotors de l'Hermitage aposten per un nou projecte a l'Hospitalet

Els promotors de l'mantenen l'aposta peri plantegen un nou projecte, però ja no a la capital catalana sinó a l'Hospitalet de Llobregat. Segons ha avançat La Vanguardia, ara tenen la intenció de construir el museu immersiua l'antiga, prop de la fira de Barcelona.Es tracta d'un projecte totalment independent al del, es troba en procés depública i té un cost previst de 50 milions d'euros. Segons explica el mateix diari, la intenció d'invertir en l'Hospitalet no es tracta de competir amb Barcelona, sinó que es vol apostar per la Barcelona metropolitana. On no anirà elés a les ciutats de la resta de l'Estat que s'havien ofert després del xoc entre promotors i l'de Barcelona per l'Hermitage.La fàbrica Godó i Trias és un edifici modernista protegit com a bé d'interès local i que té una superfície construïda de 7.257 metres quadrats. Els impulsors de The Factory Museum parlen d'un projecte que representi l'"" i preveuen que aculli "exposicions immersives històriques i contemporànies", a més d'un centre d'i espais destinats a artistes.Els promotors de l'Hermitage a Barcelona van decidir l'any passat retirar definitivament la proposta de projecte a la ciutat davant la resistència i l'oposició de l'Ajuntament. Ara, el cas es troba en unque es preveu de llarga durada.

