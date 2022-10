Passola descarta dimitir de l'Ateneu Barcelonès i defensa la gestió de la junta perquè l'entitat «no s'enfonsi»

La gerència té "dret" a acomiadar un treballador[h/h3]

Passola s’ha pronunciat respecte de l’acomiadament d’un treballador de la biblioteca de l’Ateneu i ha defensat que la gerència "té dret a reestructurar la casa i les seves relacions de treball". "Ens agradi o no, la gerència hi té tot el dret. I no ho va decidir una sola persona, ho va consultar al tresorer, al vicepresident econòmic, a la vicepresidenta cultural a mi i li vam dir que endavant", ha recordat. "Toques això i algunes estructures inamovibles es queixen. Però l’obligació de la junta és que l’Ateneu no tingui dèficit, que no s’enfonsi, i mantenir i millorar l’activitat cultural", ha destacat.



La presidenta de l'entitat ha reflexionat que l’Ateneu "està en risc" econòmic, però ha garantit que hi ha un equip "capaç" que treballa per revertir la situació. "Hi ha una mena d’enfrontament i enverinament on contribueix molt Twitter. Que no és normal en un lloc com aquest. Estem tocades, però ho solucionarem", ha concretat. Respecte a les acusacions de realitzar una presidència presidencialista, Passola ha recordat que totes les decisions que s’han pres han estat conjuntament per la junta. “Consta a les actes de les reunions”, ha subratllat. També ha negat que hi hagi manca de diàleg amb l’Escola d’Escriptura i ha recordat que se celebren reunions “cada 15 dies”. Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

La presidenta de l'Ateneu Barcelonès,, ha defensat la feina feta des de la junta directiva i ha deixat clar que no deixarà el seu càrrec. En una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies (ACN), Passola ha assegurat que si no haguessin pres mesures per pal·liar el dèficit de l'entitat --, l'Ateneu s'hauria enfonsat. La responsable de l'entitat també ha sortit al pas de la polèmica al voltant de la quota mensual de l'Escola d'Escriptura.i fa al pagador més "corresponsable" amb l'Ateneu.Ella mateixa ha explicat que el desembre de 2021 es va equilibrar el dèficit de l’entitat.amb l’augment dels preus de l’electricitat aquesta partida va créixer 120.000 euros més del previst. Després de la pandèmia,s han passat a ser virtuals i això ha provocat que l'Ateneu hagi deixat d’ingressar les quotes de soci que es cobraven als alumnes presencials per l’ús dels espais. Per això mateix, ha assegurat, es pren aquesta mesura.Aquesta quota de 18 euros mensuals que va ser acordada per la junta la van comunicar per carta després d’haver intentat plantejar-ho en diverses ocasions sense èxit. "Resulta que els dius una mesura tan senzilla que ajuda a l’equilibri del dèficit i que és justa per l’espai que ocupen i les despeses que generen ique no me la imaginava. Els fem una carta que es pren com una amenaça. No m’imaginava que en una entitat com aquesta hi hagués qui intoxiqués a la premsa", ha lamentat.Passola també ha negat haver amenaçat per carta a la direcció de l’Escola d’Escriptura. Ha dit que els va traslladar que davant del dèficit de l’Ateneu s’hauria de "prendre mesures". També ha assenyalat que les divergències entre l’Escola i l’Ateneui hem trobat una acumulació de retrets i ressentiment que quan hem volgut solucionar-ho ens ha espetegat. Ens costa d’entendre", ha afegit. Una vegada més, Passola ha defensat que la direcció s’ha d’ocupar de resoldre el dèficit i ha dit que també s’han dedicat a l’escola aconseguint que els títols siguin reconeguts i nous cursos. "eu. Ens hem de fer corresponsables de l’Ateneu perquè ells són Ateneu", ha dit.