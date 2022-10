Altres notícies que et poden interessar

Leshan condemnat aquest dimecres l'annexió russa de territoris ucraïnesos. Sense sorpreses: un suport majoritari de fins a 143 països del món, amb 35 abstencions i cinc vots en contra. Les cinc nacions que s'hi han oposat han estat les que en les diferents resolucions de l'ONU contra la invasió d'Ucraïna sempre han mantingut el "no":En principi, els quatre primers noms no aixequen sorpreses. Un és la mateixa Rússia i els altres tres són socis del país presidit per. Sorprèn, però, el suport de Nicaragua. La motivació és desconeguda, no se sap que espera el presidentde Putin, però la influència russa en aquest territori incomoda elsI és que no es tracta d'unasimbòlica. Aquest mateix estiu, el govern nicaragüenc va autoritzar l'entrada de militars, naus i aeronaus de lesrusses en el que s'ha definit com a "exercicis d'intercanvi i instrucció militar" i que implica el patrullatge rus per les costes del mar deli de l'oceàde Nicaragua. Una mostra de força que els mitjans oficialistes russos van vendre com una gran victòria. Per la seva banda, la versió de l'executiu dirigit per Ortega assegura que aquestes operacions amb l'exèrcit rus tenen com a objectiu lluitar contra eli elorganitzat.Més enllà, però, la intensificació de les relacions entre Rússia i Nicaragua en ple aïllament internacional del primer país també s'entén per geoestratègia i interessos econòmics. Washington manté una política també d'aïllament i decontra el règim d'Ortega, que considera, repressiu i contrari als. Per això, el govern nicaragüenc intenta trobar rèdit econòmic en Rússia.Els interessos diplomàtics, doncs, han portat al fet que Nicaragua hagi reconegut totes les reivindicacions territorials de Rússia durant els últims anys. Ara han estat els territoris de, però el 204 va ser la península dei ja el 2008 va ser, dues regions reconegudes per la comunitat internacional com a part de. A canvi, el govern nicaragüenc ha parlat d'inversions russes al país de milions de dòlars durant els últims anys.​​​​​

