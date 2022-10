Borrell avisa Putin que la resposta d'Occident a un atac nuclear «aniquilarà» l'exèrcit rus

Altres notícies que et poden interessar

L'alt representant de la(UE),, ha avisat aquest dijous el president rus,, quetindrà una resposta "tan poderosa" a un possible atac nuclear contra Ucraïna que "aniquilaria" l'exèrcit rus. El màxim dirigent delva assegurar fa unes setmanes que la seva amenaça nuclear "no és un farol" "Putin no es pot permetre fer una fanfarronada. Ha de quedar clar que els qui donem suport a, lai els seus estats membre, elsi l'tampoc estan fent una fanfarronada. Qualsevol atac nuclear contra Ucraïna provocaria una resposta, no nuclear, però sí una resposta militar tan poderosa que l'exèrcit rus quedaria aniquilat", ha advertit en un acte al Col·legi d'Europa a).En la seva intervenció, Borrell ha celebrat que l'Assemblea General de l'ONU hagi condemnat l'annexió russa de territoris d'Ucraïna, però ha lamentat que el 20% de la comunitat internacional no s'hagi sumat a la. "Estem contents perquè l'ampolla està mig plena, però encara està una mica buida", ha dit.No és el primer cop que Borrell i Putin entren en un xoc de declaracions. En un dels episodis més recents, el president rus va fer servir laper atacar el mandatari europeu i directament li va dir franquista : "Si visqués als anys 30, en la meva opinió, estaria al costat dels".​​​​​

