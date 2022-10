Un jove d'Osona es converteix en el primer campió mundial de xapes

per Pere Pratdesaba, Vic, Catalunya |

🗣 @garriga_adria: "Qualsevol excusa és bona per no parar de jugar a futbol botons"



👉 El jove centellenc és el primer campió mundial de la història d'aquesta modalitat #PlantaBaixaTV3



🔗 https://t.co/uUhF2HwOBz pic.twitter.com/XuoaH5XdwH — Planta baixa TV3 (@plantabaixatv3) October 11, 2022

Enhorabona @garriga_adria per haver aconseguit el campionat del món en la modalitat de Chapas disputat a Brasil

Un premi que té molts vincles personals i emotius amb el teu poble natal #Centelles @aj_centelles

Es pot veure la final a 👇https://t.co/Ff2dWg0Fxh https://t.co/QcFecEXbKY — Josep Paré Aregall (@jparegall) October 11, 2022

un jove de Centelles (Osona) aficionat a jugar al futbol taula amb botons, va convertir-se el passat dilluns, 10 d’octubre, en eld’aquest esport en la categoria de. En la final fa derrotar l’hongarès Matko per 0-2 (podeu veure-la al vídeo).El campionat mundial de futbol taula, que es disputa cada quatre anys, es va celebrar aAquest era el primer any que s’incorporava la modalitat de xapes. “Per tant, podríem dir que soc el primer campió del món de xapes i durant quatre anys també seré l'únic de la història”, diu orgullós l’Adrià a les xarxes socials.“Venia a Brasil a la recerca d'unaque també era el meu gran somni. Gràcies al suport de tothom, em vaig poder finançar els vols i motivar-me encara més amb tot l'escalf rebut”, explica el jove.L’Adrià va disputar el campionat en tres modalitats. A les dues primeres, li va ser difícil adaptar-se al reglament, alsi a l’elevat nivell de tots els professionals. Però en l’última modalitat, la de les xapes, ja va ser diferent.El matí ja va aconseguir la medalla de plata de clubs amb. Però la cosa no acabaria aquí i, en la modalitat individual, va anar superant rondes fins convertir-se en el campió.L’Adrià ja ha rebut moltes felicitacions. Entre aquestes, la de l’alcalde de Centelles,

