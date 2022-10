Ajuntament de Barcelona i Govern s'alien contra les violències masclistes: 4,7 milions per l'atenció a dones víctimes

L'i lahan presentat aquest dijous l'Acord Marc 2022-2023 de col·laboració institucional i finançament per ali totes les discriminacions. Així ho han indicat la tinenta de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI de l'Ajuntament de Barcelona,, i la consellera d'Igualtat i Feminismes,, que han remarcat la importància d'aquest acord "" que reforça els serveis municipals en la lluita contra les violències masclistes alhora que reconeix la capitalitat de Barcelona en els serveis d'atenció a les persones.Amb la signatura de l'acord, la Generalitat es compromet a destinar un total d'11.040.440 euros al consistori que es divideixen en dues partides: 6,3 milions d'euros per polítiques de migracions, acollida i vida digna compartida, i. "Les lleis d'igualtat no són recomanacions i perquè puguin tenir resultats concrets necessiten", ha indicat Verge, fent referència a l'augment que el Departament que dirigeix ha "doblat" la inversió destinada a les violències masclistes.La partida destinada a l'atenció integral per a situacions de violència masclista suposa, per a Pérez, "posar el focus en la importància de la cooperació institucional per impulsar polítiques feministes i comporta tenir institucions més preparades per donar resposta a les violències masclistes". En aquest sentit,es destinaran a finançar elde Barcelona, amb la previsió que entri en funcionament a finals del 2023 per oferir una atenció personalitzada que faciliti la recuperació de les dones que han patit violències sexuals."Serà un equipament de país", ha anunciat la tinenta d'alcaldia. Pérez també ha reivindicat la ubicació del nou equipament -a l'Eixample- per donar servei i atenció integral a les residents dels districtes de Ciutat Vella, l'Eixample, Sants-Montjuïc i les Corts. La segona part de la partida, de, es destinarà aque es trobin en situacions d'emergència derivades de violències masclistes."Treballant juntes avancem de forma més eficaç en l'erradicació de les violències masclistes que pateixen les dones de la ciutat", ha exposat Verge, alhora que ha fet èmfasi en la millora dels mecanismes de les dues institucions per intercanviar coneixements i recursos per poder fer "". La consellera, però, ha reivindicat la necessitat d'unaperquè les ordres siguin "preventives", acompanyada d'una. Per la seva part, Pérez ha celebrat que l'acord permet a l'Ajuntament de Barcelonaa les violències masclistes.La presentació oficial ha arribat després que aquest dijous s'hagi celebrat la primera. És la primera d'un seguit de trobades que serviran per treballar i consensuar el protocol d'actuació, la coordinació interinstitucional, el desplegament de serveis i programació i el seguiment de la inversió com a cofinançament de les infraestructures adequades d'atenció a les agressions sexuals.

