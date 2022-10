Adif apunta al maquinista del descarrilament a Galícia: «Si hagués frenat abans, no seríem aquí»

L'exdirector de seguretat d'Adif, un dels dos imputats per l'accident del tren Alvia a la localitat gallega d'Angrois, ha apuntatper la velocitat que portava i perquè va "parlar durant 100 segons" amb l'interventor de Renfe per telèfon."Això és el queA més, en una conversa d'una cosa que passarà hora i mitja després. Això no ho pot fer, és quefer-ho", ha esgrimit Cortabitarte, en resposta a les preguntes del fiscal Mario Piñeiro durant la tercera jornada del judici pel sinistre que va deixarEn la seva declaració com a acusat, ha defensat que el maquinista,, tenia l'"habilitació" per circular en aquesta línia, igual que l'any 2013 "hi havia 116 maquinistes habilitats". A més, ha asseverat que havia d'haver estat ell quien passar per la corba d'A Grandeira, de la qual ha negat que tingués alguna "peculiaritat" respecte a les altres 1.800 corbes que hi ha a el sistema ferroviari “amb aquestes característiques”.Tot seguit, ha titllat d'"impensable" que Garzón parlés durant "100 segons" per telèfon amb el seu interventor. El maquinista, però aquest dijous el responsable d'Adif ha insistit que "és il·legal" i que li va provocar "perdre tota la situació" del comboi."És impensable que algú, al lloc més important d'una línia com l'entrada d'una estació, A Grandeira, i la següent, Santiago, estigui dient al tren:. I, no obstant, estic distraient-me , parlant per telèfon, enganyant el tren dient 'estic atent', quan no és així", ha relatat. "(al judici). Som aquí per quatre segons", ha sentenciat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor