Comença la recerca de les restes de Josep Sunyol un cop superat el veto de Defensa

La recerca de les restes deja ha començat un cop s'ha superat el veto del. Els tècnics han començat aquest dijous les tasques a la, segons ha avançat Catalunya Ràdio, i el responsable màxim de la investigació ha detallat a la mateixa emissora que el primer pas serà fer unaque determinarà si es fan més passos sobre la zona.Tot el procés s'engega després que el govern espanyol, a través del Ministeri de, reculés i permetés la recerca del que fou president deli polític d'. Una fotografia de l'any 1936 que ha estat trobada recentment situa la possible tomba de Sunyol en una zona militar de Madrid. Segons havia avançat El Debate, si bé el govern d', en compliment de la llei de, havia autoritzat l'entrada dels investigadors a l'espai, l'executiu estatal l'havia aturada, decisió que després ha revertit.Sunyol, juntament amb tres persones que l'acompanyaven un 6 de juliol de 1936, pocs dies després delfranquista, va ser capturat per les tropes franquistes i afusellat sense judici previ. Va ser en algun punt de la serra de Guadarrama i les investigacions sobre les seves restes sempre s'han enfocat en aquesta zona. Ara, però, un grup de treball impulsat per l'actual president del Barçaha trobat aquesta nova pista i ha demanat una prospecció en una zona en què ara hi ha un recinte militar.El permís es va demanar a la, i el 8 de setembre va ser autoritzat pel govern de la capital de l'Estat. Però aquesta autorització havia quedat en res perquè el ministeri de Defensa havia comunicat a l'equip d'investigadors que no podia entrar a l'espai on pretenien accedir i on ara s'ubica la. Fins i tot els responsables d'aquesta residència van donar llum verda a la prospecció, però van haver de negar el pas un cop van rebre la notificació de l'executiu estatal.Elshavien defensat que amb l'autorització del govern autonòmic és suficient per iniciar la recerca, però l'argument del ministeri de Defensa és que la sol·licitud l'havia de fer un familiar de Sunyol. L'inconvenient, però, és que l'únicde l'expresident del Barça i expolític d'ERC varecentment. Per evitar aquest problema, però, el mateix fill va deixar el poder de signar qualsevol decisió sobre el seu pare a la. Amb aquesta justificació, lade l'entitat va remetre un document al mateix ministeri que havia mantingut unadministratiu que va trencar després que el cas esclatés als mitjans de comunicació.

