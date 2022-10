Altres notícies que et poden interessar

L'Assemblea General de lesha condemnat aquest dimecres l'annexió russa dels territoris ucraïnesos de. L'ONU ha considerat que la decisió deli els prorussos de l'est d'Ucraïna és "il·legal" davant la celebració d'unsque no han estat reconeguts per la comunitat internacional per una manca evident de garanties democràtiques.Els resultats han estat clars: 143 països han votat a favor de condemnar l'annexió. Ara bé, hi ha cinc estats que hi han votat en contra. Es tracta de, evidentment, la mateixa, però també. Per altra banda, 35 països més s'han abstingut, entre els quals hi ha l', la, eli diverses nacions d'. A tots aquests territoris se'ls ha retret la condemna poc ferma de larussa d'Ucraïna.Malgrat els vots en contra i les abstencions, la moció de condemna ha estat la que ha rebut més suport sobredes de l'inici de la guerra, ara fa gairebé vuit mesos. Es tracta de la quarta resolució que es presenta des de llavors davant de l'Assemblea General, totes favorables a. Ara bé, no són vinculants: només ho són les que es presenten alde l'ONU, però no poden tirar endavant pel dret de veto que té Rússia.​​​​​

