Què és el neuroma de Morton, la malaltia que pateix Letícia al peu?

La monarca espanyola Letícia pateix des de fa temps una malaltia al peu que perjudica la seva quotidianitat a l'hora de caminar., les càmeres i els focus es van centrar en la reina de l'estat espanyol i en el seu problema que l'acompanya des de fa anys., una afecció dolorosa -ho pot ser molt- que afecta el metatars, la zona dels cinc ossos llargs del peu. De manera més freqüent, se sol trobar entre el tercer i el quart dit del peu. La monarca espanyola fa anys que pateix aquesta xacra crònica.No queda clar encara quina és la causa concreta perquè aparegui aquest mal, un tumor benigne no cancerós en un dels nervis de peu. Ara bé, els plantejaments dels experts relata que el neuroma de Morton es produeix com una resposta a la irritació, la pressió o les lesions d'un dels nervis que condueixen als dits dels peus.No es nota cap forma anòmala a nivell extern, però a l'hora de caminar es pot sentir com si es trepitgés una bala de manera constant.Les persones que pateixen aquest mal solen estar entre, edat que encaixa amb Letícia, que en té 50. Segons expliquen des del portal especialitzat Mayo Clinic, moltes persones se senten alleugerides en començar a fer servir sabates amb talons més baixos i amb una puntera més àmplia.de corticosteroides o fer una cirurgia per intentar disminuir el dolor. La monarca espanyola, però, va sorprendre tothom en fer ús de tacons alts per a la desfilada militar.

