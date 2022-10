Sánchez demana suport als pressupostos i anuncia un nou paquet d'ajudes de 3.000 milions d'euros

Un PP amb el pas canviat

El president espanyol,, ha demanat aquest dijous alel suport alsi ho ha fetanunciant un nou paquet d'ajudes socials per esmorteir l'impacte de la crisi i la guerra en els col·lectius vulnerables. Sánchez ha afirmat que es mobilitzaranper protegir els ciutadans de l'increment dels preus que beneficiaran elHa anunciatun reforç del bo social elèctric i l. S'incrementarà el descompte aplicat fins al 65% i el 80% per als beneficiaris vulnerables i vulnerables severs, que beneficiarà 1,3 milions de famílies. Es crearà amb caràcter temporal una nova categoria de consumidors amb dret a un descompte del 40% en les seves factures per a famílies treballadores amb ingressos reduïts, mesura que ajudarà 1,5 milions de llars.Pedro Sánchez ha enarborat lai ha assegurat aquest dijous que Espanya és el paísen les polítiques de resposta a la crisi. Davant d'això, ha destacat la "ceguera" de l'oposició, que segons ell només ha volgut fer caure el govern. Ho ha dit en una intervenció al Congrés per explicar les mesures anticrisi i la resposta a la. "Ens hem fet valer i ens han escoltat", ha proclamat.El líder espanyol ha subratllat el suport donat per, com l'FMI, a les principals mesures del seu executiu, com un. Ha assenyalat que només un govern s'ha desviat de les polítiques de suport a la majoria social i ha estat el del Regne Unit, amb conseqüències devastadores per a la seva economia.En tot el seu discurs, Sánchez ha fet una defensa intensa de la política fiscal del seu executiu i els impostos als qui tenen més, contraposant les mesures adoptades pel seu govern amb les receptes de l'oposició conservadora, defensant uni ha enarborat valors com "dignitat i justícia" enfront el "classisme i la supèrbia" amb què ha caracteritzat el discurs del PP contra la crisi. Referint-se a la festivitat del 12-O, ha dit que quan va escoltar les forces armades cridant "Visca Espanya!", va pensar que era també un "visca Europa".Sánchez ha destacat que gràcies a la resposta donada per la comunitat internacional al conflicte bèl·lic,, no està aconseguint els seus objectius, es replega al Donbass i força referèndums de pantomima. error de l'imperialisme de menystenir l'enemic. Ho ha dit en la seva intervenció al Congrés per informar sobre la crisi i els efectes de la guerra a Ucraïna. En un moment de la intervenció, Sánchez ha proclamat que a diferència d'altres vegades,, amb la UE i les democràcies.Sánchez ha explicat que el seu govern ha respost a l'actitud del règim de Vladímir Putin de tallar el flux energètic a Europa, i ho ha fet amb entre d'altres coses amb un pla d'estalvi aprovat l'1 d'agost i un pla de contingència aprovat aquest dimarts. Ha destacat d'aquestes plans l'objectiu d'impulsar l', reforçar el suport a la majoria social i que les respostes a la crisi energètica s'adaptin al combat contra el canvi climàtic.El dirigent espanyol ha incidit en la rellevància de l'que el govern vol que sigui una política de tota la UE. La Comissió Europea ja s'està plantejant -ha dit- estendre la solució ibèrica com a solució europea, i ja ha estalviat als ciutadans 2.800 milions d'euros.La Moncloa va demanar la compareixença de Sánchez amb l'objectiu d'explicar al ple del Congrés sobre la reunió deldel 7 d'octubre, i per informar sobre les mesures econòmiques i socials adoptades pel seu executiu per donar resposta a la crisi provocada per la guerra a Ucraïna., en nom del PP, ha començat el discurs amb el pas canviat, al·ludint al cas dels expresidents andalusos, que estan condemnats. Gamarra ha demanat a Sánchez que es comprometi a no indultar-los. La portaveu del PP ha insistit en el missatge de reducció d'impostos, tot dient que el PP vol que hi hagi menys pobres, no menys rics. Ha qualificat dela política econòmica de Sánchez, assegurant que hi ha més pobres ara que quan va arribar a la Moncloa. També li ha retret la política al nord d'Àfrica, amb la crisi diplomàtica amb Algèria.

