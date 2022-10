Tres detinguts amb 1.380 kg d'haixix en falses embarcacions pesqueres a les Cases d'Alcanar

Agents de la Divisió d'Investigació Criminal delsde les Terres de l’Ebred’entre 37 i 41 anys presumptament implicats en un. Se’ls atribueixen delictes contra la salut pública, en la seva variant de tràfic de drogues, i grup criminal. Dos dels detinguts van ingressar a presó després de passar a disposició judicial.Els fets es remunten al passat 6 de juliol sobre les 20:50 hores quan els Mossos d’Esquadra van interceptar un desembarcament d'haixix al port pesquer de les Cases d'Alcanar. A l’interior de l’embarcació van intervenir un total dede haixix amb un pes brut de 1.380 quilograms.Arran d'aquests fets, es va iniciar una investigació i, dos dies més tard, agents de l’Àrea d’Investigació Criminal de Terres de l’Ebre van detenir un dels presumptes autors, que ja tenia antecedents en la vessant de tràfic de drogues.La investigació, que va continuar activa sota el secret de les actuacions decretat pel Jutjat d’Instrucció 2 d’, va aconseguir identificar dues persones més, presumptament implicades en els fets. Cap dels dos investigats tenia antecedents per tràfic de drogues.Les tres persones conformaven un grup criminal que acollia la droga provinent del Marroc, la dipositava en “guarderies” i després feia la distribució a l’engròs a altres traficants que la traslladaven fins al seu destí final. El grup estava format per un cap, que organitzava l’activitat delictiva, adquiria les embarcacions i les gestionava i altres dues persones que l’ajudaven a manejar les embarcacions entre d’altres tasques.Per introduir la droga al territori utilitzaven vaixells pesquers amb l’objectiu de passar desapercebuts i no ser detectats per les forces policials.Les embarcacions, que havien de ser tripulades per un mínim de dos persones, tenien una aparença versemblant de, tot i que no feinejaven habitualment, i quasi no venien peix a les llotges. Els fardells eren transportats en les bodegues i els vaixells no disposaven d’estris de pesca.El passat 3 d’octubre, en un dispositiu de localització, els investigadors van detenir dues persones més. A l'operatiu també es va dur a terme una entrada i perquisició en un domicili de la població d, on es van intervenir , entre d’altres efectes, 42.500 euros en efectiu i documentació de vaixells de pesca relacionats amb la investigació.Dues de les tres persones detingudes van ingressar a presó provisional per ordre del jutjat instructor, mentre que el tercer va quedar en llibertat amb càrrecs.

