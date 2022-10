Gazprom posa en alerta tot Europa i adverteix que aquest hivern «es poden congelar ciutats senceres»

Altres notícies que et poden interessar

Els països europeus es preparen perper la situació de crisi que viu el continent arran de la guerra d'Ucraïna. A part de les dificultats econòmiques derivades de la invasió de Rússia, un dels majors problemes que afrontaran les nacions del Vell Continent és la manca d'energia. En aquest sentit, la pèrdua de subministrament del gas per part de Rússia pot posar en escac molts territoris europeus a partir de les pròximes setmanes, quan caiguin les temperatures.Precisament, el cap de l'empresa-la companyia més important de Rússia a nivell energètic-,ha posat en alerta els dirigents europeus en assegurar que "ningú pot garantir" que Europa subsisteixi amb les reserves de gas que tenen a les seves instal·lacions subterrànies d'emmagatzematge. En la V Setmana Energètica de Rússia -una trobada de les principals companyies del país-, Miller ha advertit queen els pròxims mesos."L'hivern pot ser relativament càlid, però una setmana o fins i tot cinc dies poden ser anormalment freds. I saps, en aquest curt període de temps, Déu no ho vulgui, es poden congelar ciutats senceres, terres senceres", ha explicat el director executiu de Gazprom.han posat en escac la distribució d'energia als països europeus. Tot i això, Rússia segueix enviant gas a Europa a través d'Ucraïna, però les reserves segueixen sense ser suficients, segons els càlculs de Miller.Miller ha posat èmfasi en l'elevat consum a nivell europeu en períodes inusualment freds. Aquest temps en concret no és tot l'hivern, però alerta que amb només poques setmanes, totes les reserves de gas poden desplomar-se. "Els experts europeus xifren avui en 800 milions de metres cúbics de gas diaris el volum gas que no necessitaria Europa en cas de freds extremadament forts. Aquesta xifra és un terç de tot el consum europeu", ha recordat.diaris durant pics hivernals com l'anticicló Harmut", ha sentenciat Miller.​​​​​

