Un jutge concedeix la incapacitat a un home amb fibromiàlgia de 95 sobre 100 a qui la Seguretat Social li va negar

El jutjat social número 31 de Barcelona ha concedit la incapacitat permanent absoluta a un home ambla prestació. Després de gairebé dos anys de lluita per intentar revocar el dictamen de l'Institut Nacional de Seguretat Social, el tribunal ha donat la raó al pacient, que es de l'abril del 2019 tenia símptomes clars d'aquesta patologia.El setembre del 2021 l'INSS va dictaminar que l'home tenia fibromiàlgia i trastorn depressiu no especificat ni incapacitants, resolució que va ser ratificada el febrer d'aquest 2022. L'informe del tribunal mèdic de la Seguretat Social obviava les seves patologies, però la defensa va demostrar durant el judici amb informes mèdics delsqueamb afectació vital severa, de, trastorn depressiu major sever amb trets de personalitat clúster C i atròfia cerebel·losa. Aquesta última malaltia fa que certes parts del cervell s'encongeixin de forma anòmala.Els símptomes de totes les afeccions són crònics i no modificables, ja que només es pot fer un tractament simptomàtic. El pacient tenia símptomes des d'almenys l'abril del 2019 i fins a l'agost del 2022, i els informes constaten la persistència de símptomes somatoformes, amb augment i brots de dolor generalitzat, amb fatiga i trastorn del son. Finalment, el magistrat ha condemnat l'INSS a, representat pel despatx d'advocats Campmany.

