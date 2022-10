La CUP critica el Govern «dels ex» i creu que la legislatura està «esgotada»

Aliances trencades

Els actors polítics es reubiquen en el nou mapa polític a Catalunya. La decisió de Junts de trencar el Govern ha obligata nomenar set nous consellers amb el relat dels consensos del 80% -el nou executiu inclou exmembres del PSC i CDC i perfils afins als comuns- que de moment només té garantits 33 vots al Parlament. Els comuns s'ofereixen per negociar els pressupostos i ERC planeja una aproximació al partit de Jéssica Albiach, que demana moviments per a una "majoria progressista". El PSC manté l'oferta de pactar els pressupostos però els republicans volen evitar aquesta situació i per ara descarten negociar amb Salvador Illa. En aquest nou escenari, sense Junts al Govern, en quina posició queda laLa diputada i dona forta del partit al Parlament,, i la portaveu del secretariat nacional de la CUP,, han clarificat el camí després dels canvis dels darrers dies. Els cupaires han criticat el nou Govern "dels ex" i han constatat que la legislatura està "esgotada" després del trencament entre ERC i Junts. Per això, han reclamat a Aragonès que comparegui al Parlament per explicar el seu programa de Govern i se sotmeti a unaperquè quedin clar els suports de què disposa.La CUP treballaràque posarà sobre "totes les taules", també la dels partits i el Govern. "Qui ha rebutjat sistemàticament totes les nostres propostes han estat ells", ha dit Sirvent. La CUP arrenca ara un-actors socials i econòmics- per elaborar aquest programa de mínims, que inclogui aturar els desnonaments, regular els preus del lloguer, una renda bàsica universal, aturar els projectes contra el territori o un pla de desprivatitzacions. "Serà la llavor d'allò que vulguin les classes popular dels país", ha afirmat. L'objectiu d'aquest procés de debat és articular un conjunt de propostes per donar resposta a les múltiples crisis que viu el país. "Cal articular una", ha dit Sirvent.Des de la CUP, no s'esborraran de la negociació pels-el primer gran examen del nou Govern- però reclamen parlar de propostes concretes i que es tinguin en compte les seves demandes. "Estem disposats a parlar de propostes concretes", ha dit Sirvent. Els anticapitalistes han evitat entrar a valorar la "legitimitat" de què disposa el Govern i han lamentat la situació interna de Junts, que consideren "insostenible". Un escenari d'ha dit Reguant, tampoc canviaria el panorama polític. Les enquestes apunten a uns resultats força similars als actuals.La CUP i el Govern s'han anat distanciant des que va començar la legislatura. El pacte que va permetre la investidura de Pere Aragonès ha quedat en paper mullat, segons els anticapitalistes, i ja no és una prioritat per als republicans després que els cupaires es neguessin a apropar els pressupostos de 2022. La CUP manté que el pacte, que havia de consolidar un gir a l'esquerra fruit del 14-F i una nova etapa del procés amb el lideratge d'ERC, no s'està complint, però des del Govern asseguren que s'està avançant.Per tot plegat, poc abans de la ruptura entre ERC i Junts, la CUP va donar per "trencades" les aliances amb el Govern, paraules que certificaven la posició cupaire dels darrers mesos: actuar com un partit d'oposició davant l'actual full de ruta de l'executiu. Al debat de política general, els partits de Govern van tombar la immensa majoria de les propostes de resolució dels cupaires, i Aragonès no té previst sotmetre's a una qüestió de confiança com demana la CUP -i Junts- i com consta en l'acord d'investidura.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor