Severes dificultats per aconseguir gasolina a la Catalunya Nord

Pour limiter cette sur-consommation➡️les mesures mises en place :

-interdiction de recours aux jerricans,

-limitation à 30 L pour les VL, 120 l pour les PL

Ces mesures pourront être adaptées ou levées d’ici la fin de semaine.



Adoptez un comportement de consommation habituel. pic.twitter.com/d3PpGN18Gp — Préfet des Pyrénées-Orientales (@Prefet66) October 12, 2022

La vaga de treballadors de les gasolineres a França provoca grans dificultats per aconseguir combustible a la Catalunya Nord. Arran de l'aturada dels membres de les empreses que operen al país francès, com, per demanar millores en les condicions salarials, els ciutadans del territori tenen greus inconvenients a l'hora de trobar un establiment obert. A la Catalunya Nord es calcula que, per ara, hi ha 11 estacions de servei tancades i gairebé una quarantena en tancament parcial. Això no impedia aconseguir gasolina, però les autoritats de la zona van decidir dimarts passat establir un límit d'oferta a les estacions, sumat a una restricció als usuaris: 30 litres per turismes i 120 per camions.Aquest cap de setmana tot pot saltar pels aires i tornar a la normalitat, però per ara la situació és complicada per als conductors. Les autoritats del departament francès dels Pirineus Orientals han comunicat totes aquestes normes a través d'un fil de piulades al seu compte oficial.Deixen molt clar que la falta d'accés a la gasolina no és per falta de producte, sinó per les dificultats logístiques. "Els inconvenients a la indisponibilitat del recurs als dipòsits sinó a dificultats logístiques entre els operadors, combinades amb un sobreconsum cautelar (ompliment anticipat o constitució de reserves)", han escrit des del consell, que presideix la socialistaLa primera ministra de França, Élisabeth Borne, va informar dimecres que el govern francès reclutarà personal per intentar forçar la fi de la vaga al sector del combustible anunciada pels empleats d'que es prolonga des de fa onze dies. La situació és complicada en diversos territoris del país i per això Borne ha anunciat que ha demanat als "prefectes" dels departaments la "requisició del personal essencial per al funcionament dels dipòsits" davant d'una vaga que ha provocat talls en el subministrament des d'aquest cap de setmana.Davant les dificultats de subministrament a les estacions de servei, el Ministeri de Transició Energètica del govern d'Emmanuel Macron ha ordenat a tots els "prefectes" en almenys 24 departaments francesos

